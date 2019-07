Koripallomiehille niukka tappio ja murskavoitto universiadeissa – jatkopaikka ratkeaa lauantain Ukraina-pelissä

Suomen koripallomiesten taival Napolissa käytävissä kesäuniversiadeissa käynnistyi niukalla 65-69-tappiolla Yhdysvalloille myöhään torstai-iltana. Perjantain päiväpelissä pettymys oli jäänyt taakse, ja Suomi murskasi Kiinan 105-65.

Yhdysvallat on turnauksessa Clemsonin yliopiston joukkueella, ja Suomea Napolin kisoissa edustaa niin sanottu haastajamaajoukkue. Suomi johti peliä vielä seitsemällä pisteellä kolme minuuttia ennen päätössummeria, mutta Yhdysvallat oli terävämpi ratkaisuhetkillä.

– Kunnioitimme vastustajaa turhaan. Meillä oli 21 menetystä, ja heittopelimmekin oli huonoa. Tämä tappio syö juuri nyt miestä, mutta tässä on katsottava peiliin, Suomen valmentaja Hanno Möttölä kertoi Koripalloliiton tiedotteessa.

Peilistä löytyi ilmeisen sisuuntunutta pelaajistoa, sillä Kiina jäi heti alussa 2-13-tappiolle. Yhdeksää pistettä lähemmäs eivät kiinalaiset enää päässeet, ja lopulta Suomen voitto äityi peräti 40 pisteeseen. Ykköstykkinä hääri Andre Gustavson 27 pisteellään ja Edon Maxhuni täydensi 15 pisteellä.

Nelijoukkueisen lohkon kaksi parasta etenee kahdeksan parhaan joukkoon ja kun Yhdysvallat nipisti 58-57-voiton Ukrainasta, on Suomella lauantaina ratkaisupeli Ukrainaa vastaan. Voittaja jatkaa pelaamaan sijoista 1-8.

Kahdessa ensimmäisessä ottelussa tappion kokeneet Suomen naiset puolestaan kohtaavat tänään lohkovaiheen päätöspelissä Kanadan kello 18.30 alkaen.

STT

