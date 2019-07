Korkein oikeus sallii Trumpin käyttää puolustusministeriön rahoja muuriin – presidentti riemuitsi: ”Vau! Iso VOITTO muurille”

Yhdysvaltojen korkein oikeus sallii presidentti Donald Trumpin hallinnon käyttää 2,5 miljardin dollarin verran puolustusministeriön varoja Meksikon rajamuurin rakentamiseen.

Korkein oikeus teki Trumpille myönteisen päätöksen äänin 5-4 ideologisten linjojen mukaan.

Trump julisti aiemmin tänä vuonna kansallisen hätätilan voidakseen ohittaa kongressin, joka ei ollut halukas myöntämään presidentille niin paljon muurirahaa kuin tämä olisi halunnut. Samalla hän halusi oikeuden käyttää puolustusministeriön rahoja muuriprojektiin. Rahat oli määrä ohjata muurin rakentamiseen muista puolustusministeriön projekteista.

Hallintoa vastaan nostettiin kuitenkin oikeusjuttu, sillä monien mielestä rahojen kanavoiminen tällä tavoin ilman kongressin hyväksyntää on perustuslain vastaista. Oikeusjutun takana olivat muun muassa monet osavaltiot, kansalaisjärjestöt ja rajan läheisyydessä sijaitsevat kaupungit.

Toukokuussa liittovaltion tuomioistuin päätti kieltää varojen käytön rajamuuriin niin pitkäksi aikaa kuin oikeusprosessit ovat käynnissä. Nyt korkein oikeus pyörsi tuon päätöksen sillä perusteella, ettei kanteen tekijöillä ollut oikeutta valittaa varojen käytöstä. Korkein oikeus ei siis käsitellyt varsinaisesti Trumpin toimien laillisuutta, vaan sitä, kenellä on oikeus haastaa hänet asiassa oikeuteen.

Päätös merkitsee sitä, että Trumpin hallinto voi käyttää saman tien rahoja muurin rakentamiseen, kun varojen käyttö ei tähän mennessä ole ollut mahdollista. Oikeusistuimet voivat vielä myöhemmin päättää, että Trumpin hallinnon toiminta on lainvastaista.

Trump hehkutti, vastustajat harmittelivat

Muurin rakentaminen Meksikon vastaiselle rajalle oli Trumpin keskeisiä kampanjalupauksia, ja tuore oikeuden päätös on hänelle merkittävä voitto.

– Vau! Iso VOITTO muurille. Iso VOITTO rajaturvallisuudelle ja laillisuudelle! Trump hehkutti Twitterissä.

Trumpin muuriprojektin vastustajiin kuuluva kansalaisjärjestö American Civil Liberties Union (ACLU) puolestaan lyttäsi oikeuden päätöksen.

– Tämä ei ole ohi. Me pyydämme liittovaltion vetoomustuomioistuinta jouduttamaan käynnissä olevaa valitusprosessia, jotta Trumpin rajamuurin aiheuttama välitön ja peruuttamaton vahinko voidaan estää, ACLU lausui.

STT

Kuvat: