Kouvolan asuntomessut avataan – tsaarin ajan kasarmi sai uuden ilmeen

Kouvolan asuntomessut alkavat tänään. Messut pidetään vanhalla kasarmialueella Korian kaupunginosassa Pioneeripuistossa. Tsaarin aikaan 1900-luvun alussa rakennettu kasarmialue on messujen myötä muutettu asuinympäristöksi, jossa yhdistellään uutta ja vanhaa.

Tämän vuoden messuteema on uusin asuminen historiallisessa kasarmimiljöössä. Suomen Asuntomessujen viestintäpäällikkö Leena Honkajuuri kertoo STT:lle, että teema liittyy laajempaan täydennysrakentamisen trendiin.

– Suomessa on paljon vanhoja alueita, joiden hyödyntämistä pitäisi miettiä. Yksi tapa on niiden muuttaminen asuinkäyttöön, Honkajuuri sanoo.

Vanhojen alueiden uudelleen valjastaminen näkyi myös viime vuonna Porin asuntomessuilla, joissa vanha teollisuusalue sai uuden elämän asuinalueena.

Kierrätys näkyy kohteiden kirjossa

Messuilla on nähtävissä yli 30 erilaista kohdetta, joiden joukossa on esimerkiksi moderneja pientaloja ja uudenlainen senioriasumisen kortteli.

Kiertotalous ja kierrätys näkyvät Kouvolan kohteissa.

– Monissa kohteissa on yhdistetty vanhaa ja uutta, ja eri tavaroiden elinkaarta on mietitty, Honkajuuri sanoo.

Messut kestävät neljä viikkoa. Viikoittain vaihtuvina teemoina ovat harrastukset, sisustaminen, remontointi sekä historia ja tulevaisuus.

Alue on auki joka päivä kello 10-18. Keskiviikkoisin aukiolo ulottuu kello 21:een. Messut päättyvät 11. elokuuta.

STT

Kuvat: