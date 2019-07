Kova tuuli pysäytti Viking Cinderellan Gotlantiin – ”Todella monet ovat merisairaita”, matkustaja kertoo Aftonbladetille

Viking Cinderella -risteilyalus on jumissa vesillä kovan tuulen takia Gotlannissa Ruotsissa Visbyn edustalla. Viking Linen tiedotuspäällikön Christa Grönlundin mukaan voimakas tuuli esti aluksen satamaan pääsyn jo aamulla.

Cinderella odottaa sään tyyntymistä nyt Visbyn edustalla. Satamaan alus yrittää päästä iltapäivällä.

– Kello 15 Suomen aikaa yritetään, silloin pitäisi sääennusteen mukaan tulla vähän leudommat tuulet, Grönlund kommentoi STT:lle.

Laivalla on noin 1 500 matkustajaa, joiden joukossa on myös noin sata suomalaista. Grönlundin mukaan laivayhtiö ei ole saanut tilanteesta valituksia matkustajilta.

– Ihmiset ymmärtävät, että on kova tuuli ja ettei sille mahda mitään.

Cinderellan jumiin jäämisestä kertoivat ensimmäisenä ruotsalaislehdet.

– Todella monet ovat merisairaita, laiva keinuu aika voimakkaasti, risteilyaluksella matkaava Ulf Paulin kommentoi Aftonbladetille.

Cinderella risteilee tällä viikolla poikkeuksellisesti Tukholman ja Visbyn välillä. Normaalisti alus liikennöi Tukholman ja Maarianhaminan välisellä reitillä.

STT

Kuvat: