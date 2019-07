Krista Kosonen näyttelee pääroolin HBO Nordicin sarjassa kielillä, joita hän ei osaa: Tuntui, että tässä ei ole mitään järkeä

Taivaalla näkyy valonvälähdys, jonka jälkeen Oslon kadulta löytyy menneisyydestä mystisesti nykyaikaan matkannut viikinki. Tämänkaltaisiin tapahtumiin perustuu HBO Nordicin alkuperäissarja Beforeigners, jonka toista pääosaa näyttelee suomalainen Krista Kosonen. Elokuun loppupuolella ensi-iltansa saava sarja on kuvattu pääosin Norjassa Oslossa ja osin Liettuassa.

Ohjaaja Jens Lien kuvaa sarjaa scifidraamaksi, jossa on surrealistisia elementtejä.

– Sarjassa ihmisiä menneisyydestä pompahtelee meidän aikaamme. Sarjan alussa hypätään seitsemän vuotta eteenpäin lähitulevaisuuteen, kun näitä menneisyydestä tulleita ihmisiä on Oslossa 100 000 ja ihmiset miettivät mitä heille tehdään, Lien kertoi STT:lle Oslossa kuvausten aikaan viime syksynä.

Valonvälähdysten saattelemana nykyaikaan siirtyy ihmisiä kivikaudelta, viikinkiajalta ja 1800-luvulta. Sarjassa kuvataan muun muassa menneisyydestä tulleiden ihmisten eli beforeignersien sopeutumista moderniin yhteiskuntaan sekä heidän moderneilta ihmisiltä saamaansa vastaanottoa.

Lien sanookin sarjan antavan perspektiiviä esimerkiksi pakolaiskriisiin.

– Sarja kuvaa ihmiskunnan haasteita ja sitä, miten toimimme niissä. Siinä mietitään, keitä olemme ja mistä tulemme.

Kososta Lien kehuu vuolain sanoin.

– Hän on todella hauska ja hyvä näyttelijä. Hän näyttelee kahdella kielellä, joista kumpaakaan ei periaatteessa osaa. Se on mahtavaa.

Muinaisnorjaa ja saamea

Kosonen todella näyttelee roolin kielillä, joita hän tai kovin moni muukaan ei osaa: hänen esittämänsä viikinki puhuu muinaisnorjaa islantilaisella korostuksella, ja välillä kieli vaihtuu saameksi.

Kun Kososen agentti välitti koekuvauspyynnön, oli näyttelijä aluksi hämillään.

– Vastasin agentilleni, että tämähän on norjaksi, en puhu sanaakaan norjaa ja hyvin heikosti ruotsia. Agenttini kehotti minua silti tekemään koekuvauksen. Kysyin Facebookissa, osaako kukaan kavereistani norjaa. Yksi vastasi, että hänen aviomiehensä on norjalainen. Kysyin, voiko tämä aviomies, jota en ole koskaan tavannut, lukea ottamastani kuvakaappauksesta repliikit nauhalle, Kosonen sanoi STT:lle Oslossa viime syksynä.

Samaan aikaan agentuurin henkilökunta käänsi koekuvauksen tekstin, jotta Kosonen tietäisi mitä hän puhuu.

– Sitten opettelin repliikit korvakuulolta. Siihen meni iäisyys. Tuntui, että tässä ei ole mitään järkeä. Minua vain nauratti koekuvausnauhaa tehdessä, koska se tuntui niin järjettömältä. Ehkä siihen tuli samalla joku vapaus, koska se tuntui niin päättömältä. Nauhan lähetettyämme Oslosta tuli aika nopeasti palaute, että he tykkäsivät nauhasta ja antoivat ohjeita uutta nauhaa varten.

Toisen nauhan jälkeen Kosonen sai kutsun Osloon. Koko päivän kestäneissä koekuvauksissa käytettiin muinaisnorjaa.

– Sitten he tarjosivat roolia minulle, mikä oli periaatteessa älytöntä. Oli älytöntä saada näin iso rooli kielellä, jota en puhu. Agenttinikin vain nauroi, että onhan tuo nyt mahtavaa, jos sinusta itsestäsi vain tuntuu siltä, että pystyt siihen.

”Älytön määrä työtä”

Sarjan kuvaukset alkoivat elokuussa 2018 ja kestivät joulukuuhun asti. Rooli on vaatinut Kososelta paljon aikaa, sillä kuvausten alkuvaiheessa hän vietti kymmentuntisten työpäivien jälkeen kahdesta kolmeen tuntia repliikkien opettelemiseen.

– Minulla ei ole erityisen hyvä kielipää, mutta minulla on imitaatiopää, sellainen papukaija. On se kuitenkin ihan älytön määrä työtä. Olen ollut epätoivon alhossa, koska tuntui, ettei kieli tartu, kunnes se sitten yhtäkkiä tarttuikin. Minulla ei ole ongelmia työmotivaation kanssa, ennemminkin rakastan haasteita.

Kososen roolihahmo on menneisyydestä nykyaikaan matkannut viikinki, joka työskentelee sarjan alkaessa poliisina.

– Hahmo yrittää sopeutua nykymaailmaan ja olla hyvä poliisi, mutta samalla hänellä on omat viikinkitapansa ja ystävänsä. Se aiheuttaa minun ja vastanäyttelijäni Nicolain välille hauskoja tilanteita.

Kososen vastanäyttelijä, norjalainen Nicolai Cleve Broch on kotimaassaan tunnettu näyttelijä. Broch esittää sarjassa ”modernin maailman” ihmistä, joka on myös poliisi. Kososen ja Brochin roolihahmot selvittävät sarjassa menneisyydestä saapuneen ihmisen murhaa.

Maitojunaa ei saa pelätä

Kososen mukaan moni näyttelijä teki koekuvausnauhan Beforeignersiin niin Suomessa, Islannissa, Tanskassa kuin Norjassakin. Hän huomauttaakin, että näyttelijän työssä torjumisia voi tulla eteen harva se päivä ja yleensä kansainvälisten roolien eteen on tehty useiden vuosien työ.

– Kun joku suomalainen on jossain pienessä roolissa, tekisi mieleni huutaa, että siellä on ollut tuhat ihmistä tuohon samaan ruumiin rooliin. Suomessa pyöritään älyttömän pienellä kentällä ja asiat menevät eri tavalla, kun kaikki tuntevat toisensa. Tämä tuntuu siksikin hirveän hyvältä, että sain työn ilman että kukaan tunsi minut.

– Tuntuu jopa yllättävän tärkeältä, että sain työn oikeasti vain koekuvausten perusteella, Kosonen lisää.

Kosonen uskoo, että suomalaiset ovat saaneet enemmän kansainvälistä näkyvyyttä osin agentuurien vaikutuksesta, mutta myös ajatusmaailman avartumisen myötä.

– Täytyy ajatella, että se (kansainvälinen menestys) on mahdollista, eikä pelätä, että maitojunalla sieltä tullaan takaisin. Esimerkiksi ruotsalaisilla on pidempi historia kansainvälisesti menestyneistä ohjaajista ja näyttelijöistä, joten heidän on helpompaa ajatella, että maailma on avoin. Meillä se ajattelu on ehkä vasta muuttumassa.

