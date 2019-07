Kuninkuusravien pääosien esittäjät selvillä – tammavalinta aiheutti päänvaivaa

Elokuun ensimmäisenä viikonloppuna Lahden Jokimaalla ravattavien Kuninkuusravien kuninkuus- ja kuningatarkilvan osallistujat ovat selvillä. Hevosia ilmoitettiin mukaan ennätysmäärä. Kaikkiaan kilpailuihin ilmoitettiin 19 oriitta ja 29 tammaa. Kumpaankin kilpailuun valittiin mukaan 12 hevosta sekä kaksi varahevosta.

Valinnat osallistujista tekee Kuninkuusravien päätoimikunta, johon kuuluu 10 jäsentä. Heille ennakoitiin suurta valinnanvaikeutta etenkin tammojen osalta. Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Vesa Mäkinen, joka myös kuului valinnat tehneeseen päätoimikuntaan, vahvisti tammojen valinnan olleen vaikeampi.

– Oriitten osalta prosessi ei ollut kovin vaikea. Ainoastaan viimeinen paikka aiheutti keskustelua. Tammojen puolella viimeiselle kahdelle paikalle oli kaikkiaan viisi hevosta, joita pyörittelimme.

Jo nyt on selvää, että Jokimaalla valta vaihtuu. Mukana ei ole yhtäkään ravikuninkaan- tai kuningattaren tittelin voittanutta hevosta. Tilanne on harvinainen, sillä viimeksi samankaltainen tilanne oli viisi vuotta sitten Porin Kuninkuusraveissa. Hallitsevaa kuningasta Costelloa ei ilmoitettu mukaan tämän vuoden kilpaan, sillä ori on kärsinyt selkävaivoista. Tammojen puolella valtaa pitäneen Akaasian taustajoukot ilmoittivat toukokuussa hevosen päättävän kilpauransa, joten sitäkään ei nähdä puolustamassa titteliään.

Kuninkuuskilvassa on mukana viisi ensikertalaista, kuningatarkilvassa puolestaan neljä. Yksi ensikertalaisista on menestyksekkäistä suomenhevosistaan tunnetun hankasalmelaisvalmentajaPauli Raivion suojatti Tähen Toivomus, joka lukeutuu kokonaiskilpailun voittajasuosikkeihin.

– Hyvillä mielin, mutta matalalla profiililla lähdetään. On se niin kova kilpailu, Raivio kertoi tunnelmistaan.

– Onhan kuninkuuskilpailuun pääsy monen hevosihmisen unelma. Minulla on ollut monta kertaa mahdollisuus päästä valmennettavillani mukaan, mutta en ole kilpailun kovuuden vuoksi halunnut aiemmin lähteä mukaan. Mukavahan siellä olisi heti pärjätä, mutta ensimmäinen kerta otetaan opettelun kannalta.

Valitut oriit: A.T. Veeti, Caijus, Camri, Joriini, Larvan Hurmos, Metkutus, Rapin Aatos, Rokin Maxi, Tähen Toivomus, Vixen, Välkyn Tuisku, Välähdys. Varahevoset: 1. Sheikki, 2. LilinJytky

Valitut tammat: Hetviina, Huimariina, Juliette Lax, Liisan Tulilintu, Piskon Pouta, Poikolan Neito, Ryti-Tyttö, Sokru, Sävel-Taika, Vieskerin Virva, Vilma Lyydia, Virin Camilla. Varahevoset: 1. Tutun Impi, 2. Loikkaus

STT

Kuvat: