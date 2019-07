Kuntavaalit näkyvissä

Kahden viime vuoden aikana on ollut vaaleja harvinaisen tiheässä. Euroopan parlamentin vaalit viime toukokuussa, eduskuntavaalit huhtikuussa ja presidentin vaalit puolitoista vuotta sitten tammikuussa. Viime syksynä järjestettiin vielä seurakuntavaalitkin, joissa kannatustaan mittautti myös moni kuntapoliitikko.

Keväällä 2021 järjestetään seuraavat kuntavaalit, ehkä maakuntavaalitkin.

Kahden vuoden päästä uudet kunnan- ja kaupunginvaltuustot ovat jo aloittaneet työnsä, ja hallitukset ja lautakunnat on valittu.

Kaksi vuotta voi tuntua pitkältä ajalta, mutta kuntavaaleista puhutaan jo.

Vihreiden uusi puheenjohtaja Maria Ohisalo sanoi valintansa jälkeen haluavansa nostaa vihreät suurten puolueiden joukkoon vuoden 2021 kuntavaaleissa ehdokaslistoilla, jotka ”räjäyttävät kaikki aiemmin totutut tulokset”.

Myös Varsinais-Suomen vihreiden uuden puheenjohtajan Mari Kousa-Kuusiston tähtäin on kuntavaaleissa. Tavoite on saada uusilla ja rohkeilla avauksilla ehdokkaita kaikkiin Varsinais-Suomen kuntiin.

Perussuomalaisten puoluekokouksessa kesäkuussa keskusteltiin kuntavaalien vaalistrategiasta.

Keskusta valitsee uuden puheenjohtajan ylimääräisessä puoluekokouksessa syyskuussa, ja kuntavaaleista puhutaan varmasti. Ne ovat alamaissa olevalle vahvalle kuntapuolueelle näytön paikka. Kokoomuskin kyselee verkkosivuillaan kuntavaaliehdokkaiden perään.

Kuntavaalit ovat niin paikalliset, että yhdenkin ehdokkaan kova tulos voi heilauttaa valtuuston voimasuhteita.

Valtakunnallisten kannatusmittausten perusteella ei voi ennakoida yksittäisen kunnan vaalitulosta, mutta puolueen vahva noste helpottaa ehdokashankintaa – ja mitä täydempi lista on, sitä parempaa tulosta on lupa odottaa.

Samaan aikaan, kun puolueiden johdossa käynnistellään hallitus- ja oppositiopolitiikkaa, paikallisesti aletaan koota kuntavaalien ehdokaslistoja. Kevät 2021 on lähellä.