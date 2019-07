KuPS sarjakärkeen Honka-voitolla – KPV syvensi VPS:n ahdinkoa

KuPS otti paikan miesten jalkapalloliigan kärkipaikalla, kun se haki lauantaina 2-1-vierasvoiton Hongasta. Vieraille maalasivat Ville Saxman ja Ilmari Niskanen, Hongan kavennuksen teki rangaistuspilkulta Luis Silva.

Neljästä viime pelistään 10 pistettä koonneella KuPSilla on 26 pistettä 15 ottelusta. Sunnuntaina SJK:n kohtaava Ilves (12 ottelua) ja HJK (16) ovat pisteen päässä, ja Inter (15 ottelua) sekä Honka (14) kahden pisteen päässä.

Sarjapohjimmaisten kamppailussa Kokkolassa KPV otti maukkaan paikallisvoiton VPS:sta, kun Ville Koskimaa iski 70. minuutilla 2-1-loppuluvut. Adam Vidjeskog vei KPV:n 1-0-johtoon ja Steven Morrissey teki VPS-osuman 54. minuutilla. VPS on nyt pelannut viime syyskuusta lähtien jo 18 peräkkäistä voitotonta liigapeliä (14 tällä kaudella), ja se on kolmen pisteen päässä KPV:sta, jolle voitto oli kauden toinen.

Illan kolmannessa ottelussa RoPS taipui kotonaan IFK Mariehamnille 1-2. Aristote Mboman ja Keaton Isakssonin maalit avauspuoliajan viimeisen kymmenminuuttisen aikana veivät vieraat karkumatkalle, ja RoPS pääsi enää maalin päähän Niklas Jokelaisen kavennuksella. IFK on sarjassa seitsemäntenä, RoPS kymmenentenä.

