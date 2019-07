Kuumat kelit ja raemyrskyt kutistavat Ranskan viinintuotantoa – jäämässä pienimmäksi viiteen vuoteen

Ranskan viinintuotanto kärsii merkittävästi Eurooppaa piinanneesta helleaallosta. Maassa valmistuu viiniä tänä vuonna 6-13 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna, ilmoittaa Ranskan maatalousministeriö.

Ranskan viinintuotanto on jäämässä pienimmäksi viiteen vuoteen. Viiniä valmistuu vuonna 2019 tämänhetkisen arvion mukaan 42,8-46,4 miljoonaa hehtolitraa. Hehtolitra on sata litraa.

Ranskan eteläosissa helle on yltynyt tänä kesänä jopa 46 asteeseen. Tuhoa viiniviljelmille ovat tehneet osaltaan myös raemyrskyt. Pahimmin maan viinintuotanto on kärsinyt kolmella alueella: Gardissa, Heraultissa ja Varissa.

Maahan odotetaan kovia helteitä taas ensi viikoksi.

Ranska, Espanja ja Italia ovat maailman kolme suurinta viinintuottajaa ja -viejää.

