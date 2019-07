Kyläpäivä pitää juuret hengissä

Heinäkuu on erilaisten kylä- ja pitäjätapahtumien kulta-aikaa. Sen lisäksi, että kesäteatterit, kesänäyttelyt ja kesäkonsertit vetävät yleisöä suurten taajamien ulkopuolelle, monella paikkakunnalla kokoonnutaan yhteen ilman, että tarjolla olisi varta vasten valmistettua taiteellista ohjelmaa.

Kotiseutuhenkiset kesäpäivät eivät kaipaa nimekkäitä esiintyjiä, eivätkä pitkiä juhlapuheita. Niissä yleisö ja ohjelma ovat usein sama asia.

Salossa on kuntaliitoksen jälkeisen ajan järjestetty tapahtumia vanhoissa kunnissa Kesä yhdessä Salossa -otsikon alla. Tapahtumat eivät ole uusia, vaan niillä oli seudulla historiaa jo itsenäisten kuntien aikana.

Osalla nimetkin juontavat satojen vuosien taakse. Perniön Laurin markkinat viittaavat Pyhään Lauriin, jolle keskiaikainen kivikirkko on pyhitetty. Samanlainen pyhimystausta on Perttelin elokuisella Pertun päivällä.

Maalaiskuntien ja seudun keskuskaupungin Salon elämänmenon eroa kuvaa hyvin se, että vanhassa Salossa ei ollut kesäkiertueen osaksi muokattavaa tapahtumaa. Kiertueen Salo-osuus on yhdistysten esiintyminen iltatorilla.

Salon Seudun Sanomat on kiinnostunut myös siitä, mitä kylillä tapahtuu. Kesän aikana lehdessä julkaistaan juttusarjaa kotiseudun kuulumisista. Siinä etsitään kovien uutisten sijasta vaihteeksi pieniä paikallisia tarinoita.

Sarjassa ovat esiintyneet muun muassa lenkkeilevät raatalalaiset ja Perttelin vapaapalokunnan aktiivit.

Ihmisen kokoisia tarinoita kuullaan myös Kesä yhdessä Salossa -tapahtumissa, tänään peräti kahdessa kylässä Salon vastakkaisilla laidoilla. Suomusjärvellä kokoonnutaan kirjastolle ja Halikon Hajalassa Trömperin kestikievarin pihapiiriin.

Viikko sitten Kiikala-päivässä havainnoitiin muun muassa, kuinka meno on muuttunut ajoista, jolloin ”jokaisessa kodissa oli viidestä kahteentoista lasta” (SSS 8.7.).

Pöytäseurue arveli, että suurin osa kävijöistä oli muualle muuttaneita entisiä kiikalalaisia, jotka tulevat tapaamaan toisiaan.

Niin asia varmasti on. Kylätapahtumat pitävät juuret hengissä.