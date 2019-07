Lääkkeiden saatavuushäiriöt arkipäiväisiä myös Salossa

Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat lisääntyneet globaalisti. Suomessa on tehty tänä vuonna noin 900 saatavuushäiriöilmoitusta.

Saatavuushäiriöiden kasvava määrä on havaittu myös Salon seudun apteekeissa. Perniön Apteekki, Yliopiston Apteekki ja Kuninkaantien Apteekki kertovat kaikki, että valtakunnalliset saatavuushäiriöt heijastuvat heidänkin arkeensa.

– Näihin törmätään päivittäin asiakkaiden kanssa, sanoo Yliopiston Apteekin proviisori Saara Venelampi .

Kuninkaantien Apteekin proviisori Elina Miettula kertoo hänkin, että saatavuushäiriöiden määrä on erilainen aiempiin vuosiin verrattuna. Saman on huomannut Perniön Apteekin apteekkari Jukka Santalahti .

Vuonna 2018 saatavuushäiriöilmoituksia tehtiin Suomessa noin 1 200 ja vuonna 2017 noin 850. Vuonna 2016 saatavuushäiriöilmoituksia tehtiin vain reilut 500.

– Käyrä osoittaa ylöspäin. Saatavuushäiriöt ovat valitettavasti yleistyneet globaalisti, toteaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ylitarkastaja Minna Kurronen .

Saatavuushäiriöiden määrään vaikuttavat lääkemarkkinoiden globaali luonne ja tuotannon keskittyminen.

Yksittäistä raaka-ainetta voidaan globaalisti valmistaa vain yhdessä tehtaassa. Yksittäisen raaka-aineen tuotannon ongelmat voivat vaikuttaa koko ketjuun. Monivaiheinen tuotantojärjestelmä onkin siten herkkä häiriötilanteille.

Suomessa saatavuuteen voi vaikuttaa myös se, että maa on markkina-alueena pieni.

– Markkinat ovat niin pienet, että ne eivät välttämättä houkuttele suuria globaaleja toimijoita tuomaan tuotteitaan tänne.

Saatavuushäiriöt eivät kuitenkaan ole yksin Suomen ongelma, vaan niitä ilmenee globaalisti.

Muihin Pohjoismaihinkin verrattuna Suomen asema on hyvä. Suomen velvoitevarastointilainsäädäntö on olennainen osa lääkkeiden saatavuuden turvaamisessa.

– Sen tarkoitus on turvata elintärkeiden lääkkeiden saatavuus ja lääkkeiden käyttömahdollisuudet erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa lääkkeiden tavanomainen saatavuus Suomessa on vaikeutunut tai estynyt, Kurronen kertoo.

Tänä kesänä saatavuushäiriöilmoituksia on tehty erityisesti e-pillereistä. Häiriötilanne on huomattu myös Salon seudun apteekeissa. Muuten häiriötilanteet ovat koskeneet sattumanvaraisia tuotteita.

Saatavuushäiriöiden kesto vaihtelee parista viikosta useampiin kuukausiin.

– Kun jotain lääkettä saadaan, jonkun toisen kanssa voi taas olla ongelmia. Kyse ei ole tasaisesta puutteesta tiettyjen lääkkeiden kohdalla, vaan enemmänkin vuoristoradasta, Venelampi sanoo.

Yhden lääkkeen huono saatavuus voi aiheuttaa ketjureaktion kuluttajien siirtyessä käyttämään korvaavia tuotteita. Kun yksi tuote loppuu, korvaavan tuotteen kysyntä nousee odottamattomasti, jolloin sekin voi loppua.

Saatavuushäiriöt koskevat toisinaan myös kriittisiä lääketuotteita. Suomessa lääkkeiden käyttäjille on aina onnistuttu hankkimaan lääkitys jotakin kautta. Mikäli tuttu lääkevalmiste on loppunut, apteekki on asiakkaan apuna. Henkilökunta voi neuvoa asiakasta käyttämään vastaavaa tuotetta, ja tarvittaessa asiasta voidaan olla yhteydessä asiakkaan lääkäriin.

Mikäli myyntiluvallista lääkevalmistetta ei ole saatavilla, Fimea voi erityisistä, lääkärin perustelemista sairaanhoidollisista syistä myöntää yksittäistapauksissa erityisluvan sellaiselle lääkkeelle, jolla ei normaalisti ole myyntilupaa Suomessa. Käytäntö on rajattu poikkeustapauksiin, joissa mikään muu hoito ei tule kysymykseen.

Myyntiluvan haltija taas voi hakea Fimealta poikkeuslupaa siihen, että se toisi Suomen markkinoille täällä tarvittavaa lääkevalmistetta jonkin toisen maan pakkauksissa.