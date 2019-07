Lähes 5 000 taulun taidemaalari

Salolainen taidemaalari Kauko Mäkinen on tehnyt taidetta puolet elämästään, 44 vuotta. Nyt 88-vuotias paikallinen instituutio laittaa pensselit santaan ja ripustaa paletin kuivumaan: on aika lopettaa ura taiteen parissa.

Ura hakeekin vertaistaan: täysin itseoppineen maisema- ja asetelmamaalarin viimeisimmässä työssä on järjestysluku 4 840. Menestystä on kertynyt niin kotimaasta kuin ulkomailtakin, muun muassa Firenzen ja Palermon biennaalien ja New Yorkin sekä Meksikon näyttelyitä myöten. Yhteensä Mäkinen laskee olleensa mukana 116 näyttelyssä.

– Kun aloitin, en halunnut edes nähdä muiden työskentelyä; halusin luoda itselleni oman tyylin, Mäkinen kertoo uransa alusta.

Mäkisen jokainen taulu on numeroitu ja taulujen takaa löytyy tieto, mistä maisemasta on kysymys. Kaikki aiheensa Mäkinen kertoo hakeneensa salonseutulaisesta luonnosta, lähiympäristöstä.

– Muistan kaikki taulut, kun ensin katson luettelosta, Mäkinen sanoo.

Se on saavutus, sillä tauluja on syntynyt tuhansia. Nyt Turuntien galleriassa, jossa Mäkinen on työskennellyt vuodesta 2000 taulun tai parin viikkotahtia, on yhä jäljellä 102 myymätöntä teosta, joista osa on nähnyt maailmaa. Muun muassa teokset Autumn Feelings (2010) ja Fall Colours (2012) ovat käyneet New Yorkissa, jonne Mäkinen vuonna 2013 lähetti 22 teostaan amerikkalaisten ihailtavaksi.

– Voi olla, että siellä salolaismaisemia pidetään eksoottisina. Näissä töissä pidän erityisesti siitä, miten olen saanut pienen puron virtauksen talteen, Mäkinen sanoo.

Mäkisen mukaan jokainen vajaasta viidestä tuhannesta työstä on uniikki. Mäkisen metodina on samoilla seudun metsiä ja vainioita ja kuvata kameralla maisemia. Vaihtelua tuottavan gallerian ulkopuolisen rupeaman jälkeen Mäkinen siirtyy sisätiloihin tallentamaan retkien satoa.

Ja joskus lopputulos on hämmästyttänyt taiteilijaa itseäänkin; kuinka olen osannut tuon tehdä noinkin hyvin?

– Joka kerta työn teko ja lopputulos on palkinnut. Joskus on ollut haikeaa luopua töistä, Mäkinen sanoo.

Mäkinen toteaa, että on myynyt lähes aina itse taulunsa. Ilmenee, että taiteilija on myös pärjännyt liki puoli vuosisataa ilman apurahoja tai työttömyysjaksoja, läpi niin hyvien kuin huonojenkin aikojen. Mäkinen kertoo työuransa kestäneen ilman työttömyysjaksoja kirkkaasti yli 70 vuotta, sillä hän muutti kotoaan 12-vuotiaana ja on siitä lähtien hoitanut omat asiansa.

Huonompia aikoja Mäkinen kertoo kokeneensa ensimmäisen kerran vuonna 1996. Tuolloin voimat loppuivat. Syyksi paljastuivat sydänvaivat, jotka paranivat ohitusleikkauksen jälkeen. Tuotantotahti palasi ennalleen.

Uran lopun alkua enteili kuitenkin jalkojen huono verenkierto, minkä takia toinen jalka piti amputoida. Työ jatkui apuvälineiden ja yhden jalan kanssa. Kun toinenkin jalka jouduttiin amputoimaan viime vuonna, alkoi työnteko käydä vaikeaksi.

– Taidemaalarin uralle myös päätynyt poikani Kari Mäkinenkin sanoi, että josko minun olisi jo aika lopettaa, Mäkinen sanoo.

Se aika on nyt tullut.

Vuosikymmenien työskentelyn ja tuhansien taulujen jälkeen Mäkinen sanoo tällä vuosikymmenellä tulleen kansainvälisen menestyksen olleen yllätys.

– Uran huippuhetkiä ja todella suuri yllätys on ehdottomasti ollut kutsu Firenzen nykytaiteen biennaaliin vuonna 2011. Firenze on eurooppalaisen taiteen suuria kehtoja! Ja kaikki siellä oli suurta ja hienoa, ja minä tauluineni yksi tapahtuman taiteilijoista, Mäkinen muistelee.

Nettiin taltioitu biennaali avasi nopeasti ovia muuallakin. Seurasi Palermon biennaali Sisiliassa vuonna 2013, näyttely Meksikossa vuonna 2012 ja näyttely New Yorkissa 2013.

Mäkinen maalasi ensimmäisen taulunsa vuonna 1975. Tuolloin hän päätti ryhtyä ammattitaiteilijaksi.

– Jossain vaiheessa oli tavoitteena saada se viidestuhannes taulu tehtyä, jolle oli jo ostajakin tiedossa. Aika lähelle kuitenkin pääsin. Ja kysehän on lopulta vain numerosta, taidemaalari Kauko Mäkinen sanoo.