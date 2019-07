Lakimuutos aiheutti viikkojen ruuhkat henkilökorttien hakuun – pakettien haku tai verenluovutus onnistuvat yhä ajokortilla

Kolmella neljästä Suomen kansalaisesta on jo voimassa oleva passi tai henkilökortti. Numeroina sama tarkoittaa 4,2 miljoonaa yhteensä 5,5 miljoonasta suomalaisesta, poliisista kerrotaan STT:lle.

Vuodenvaihteessa voimaan tuli lakimuutos, jonka seurauksena ajokortti ei käy enää henkilötodistuksena vahvaa sähköistä tunnistamisvälinettä vaadittaessa. Lakimuutos aiheutti erityisesti henkilökorttien hakijaryntäyksen, ja moni joutui odottamaan korttiaan viikkoja. Stressiä aiheutui erityisesti niille, jotka olivat lähdössä ulkomaille ja tilasivat kortin matkaa varten.

Poliisi yllättyi siitä, kuinka suuri vaikutus lakimuutoksella oli passien ja erityisesti henkilökorttien myyntimääriin.

– Koko Suomessa poliisilaitokset toimivat äärirajoilla, ja lisäresursseja täytyi ottaa käyttöön, Poliisihallituksen ylitarkastaja Mika Hansson kertoo.

Poliisi myöntää henkilökortit, mutta Väestörekisterikeskus tuottaa korttien siruilla olevat varmenteet. Väestörekisterikeskuksen (VRK) johtajan Timo Salovaaran mukaan korttien toimitus viivästyi yksinkertaisesti tuotantokapasiteetin ylittäneen kysynnän vuoksi.

Muutos hämmensi ihmisiä

Poliisin tilastojen mukaan tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla henkilökortteja haettiin noin 241 000, kun koko vuonna 2017 haettiin noin 191 000 henkilökorttia. Vuoden 2018 aikana haettujen henkilökorttien määrä oli 256 000. Kyseisessä määrässä näkyy jo ryntäyksen alku viime loppuvuodesta.

– Aiheutunut ilmiö oli silti suurempi kuin itse muutos, VRK:n Salovaara sanoo.

Salovaara tarkoittaa ilmiöllä sitä, että vuodenvaihteessa Väestörekisterikeskukselle tuli lukuisia kyselyitä koskien esimerkiksi verkkokaupasta ostetun paketin hakemista määrätystä noutopisteestä, lento- tai laivamatkustajan henkilöllisyyden todistamista ja sitä, voiko verta enää luovuttaa ajokortin kanssa.

Vahvan tunnistusvälineen hakuun

Henkilökorttia tai passia tarvitaan henkilöllisyyden todistamisessa Timo Salovaaran mukaan lopulta harvoin, ja ajokortti kelpaa edelleen henkilöllisyyden todistamiseen erilaisissa käytännön asiointitilanteissa. Paketteja on voinut noutaa edelleen ajokortin kanssa. Punaisen Ristin Veripalvelu on lähtenyt viestintäjohtaja Willy Toiviaisen mukaan siitä, että Suomen viranomaisen myöntämä kuvallinen todistus henkilötunnuksineen riittää verenluovutuksen yhteydessä.

Ainoa tosiasiallinen lakimuutos koski siis vahvan sähköisen tunnistusvälineen hakua eli esimerkiksi pankkitunnusten saamista ja mobiilivarmenteita. Näihin tarkoituksiin ajokortti ei ole käynyt enää tammikuusta alkaen, koska se on helpompi väärentää kuin passi ja henkilökortti.

– Vahvan tunnistuksen välineitä ovat myös terveydenhuollon ja useiden valtion virastojen työntekijöiden ammatti- ja virkakortit, joiden saaminen edellyttää työntekijän tunnistamista passista tai henkilökortista. Ammatillisten korttien avulla kirjaudutaan terveydenhuollon ja viranomaisten tietojärjestelmiin, ja niiden avulla voidaan tehdä sähköisiä allekirjoituksia, Salovaara lisää.

Henkilökortilla matkustaa Euroopassa

Yksityiset toimijat voivat yleensä itse määritellä, mitä asiakirjoja ne kelpuuttavat henkilöllisyyden osoittamiseen.

– Vaatimus passista tai henkilökortista on kyllä ollut lisääntymään päin, mutta edelleen todella monessa paikassa käy esimerkiksi ajokortti, Poliisihallituksen ylitarkastaja Hansson toteaa.

Hän arvelee, että ihmiset ovat omaksuneet henkilökortin käytön sen kätevyyden vuoksi.

– Henkilökortti kelpaa aina henkilöllisyyden osoittavana todisteena, joten sen kelpoisuudesta ei tarvitse huolehtia. Samalla henkilökortti toimii kätevänä matkustusasiakirjana EU:n alueella.

Kortilla voi matkustaa 28 eri maahan. Näiden joukossa ovat muun muassa suomalaisten suosimat lomakohteet Espanja, Kreikka, Italia ja Kroatia.

Poliisin palvelupisteet ovat tällä hetkellä ruuhkaisia, mutta tilanne vaihtelee merkittävästi eri toimipaikkojen välillä samalla alueellakin. Kaikkein kiireisimmissä palvelupisteissä aikoja on vasta kolmen viikon päästä, kun osaan pääsee odottamatta sisään.

STT

