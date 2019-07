Lämpötilat heittelivät kesäkuussa tavallista enemmän – hellettä yhtenätoista päivänä, pakkasia kymmenenä yönä

Kesäkuussa oli hellettä jossain päin Suomea peräti yhtenätoista päivänä. Samalla yöpakkasia esiintyi ainakin kymmenenä yönä, enimmäkseen Lapissa. Kummatkin lukemat ovat tavanomaista suurempia, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Etenkin yöpakkasten määrä on poikkeuksellinen.

Lapissa esiintyi yöpakkasia sekä kuun alussa, keskivaiheilla että ihan lopussa. Kesäkuun 12. päivän vastaisena yönä pakkasia esiintyi myös Halsuassa, Kruunupyyssä, Hailuodossa ja Siikajoella.

– Kuukauden alussa on aika tyypillistä, että yöpakkasia esiintyy, mutta näin loppukuusta yöpakkaset ovat aika harvinaisia Lapissakin, meteorologi Niina Niinimäki sanoo STT:lle.

Sen lisäksi, että Suomessa paikoitellen on ollut poikkeuksellisen kylmää, hellettä on myös ollut hieman tavallista enemmän.

Tyypillisesti kesäkuussa on hellettä jossain päin Suomea kahdeksana päivänä. Tänä kesänä saatiin kolme hellepäivää enemmän. Helteisimmät paikkakunnat olivat Lappeenranta, Parikkala, Kouvola, Heinola ja Lahti, joissa kaikissa oli kymmenen hellepäivää. Kesäkuun ylin hetkellinen lämpötila, 32,3 astetta. mitattiin 7. kesäkuuta Kruunupyyssä ja Oulussa.

Keskilämpötila tavanomaista korkeampi

Kuukauden keskilämpötila on ollut tavanomaista korkeampi suurimmassa osassa maata. Maan etelä- ja itäosissa oli noin kolme astetta tavallista lämpimämpää, länsi- ja pohjoisosassa Kainuuseen ja Ouluun asti noin kaksi astetta lämpimämpää.

– Pohjoisessa noin Keski-Lappiin oli noin asteen verran lämpimämpää, Pohjois-Lapissa aika tavanomaiset lämpötilat, ja ihan pohjoisimmassa Lapissa päälaen huipulla oli jopa vähän tavallista viileämpää, Niinimäki sanoo.

Myrskyraja ylittyi merialueella 13. kesäkuuta, jolloin tuulen nopeus ylitti 21 metriä sekunnissa. Puuskatuulisia päiviä esiintyi sisämaassakin. Ainakin 7. ja 9. päivänä ja juhannuksen tietämillä 22.-23. päivinä tuuli puhalsi puuskissa yli 20 metriä sekunnissa.

– Yleensä kesäkuussa keskimääräinen myrskypäivien lukumäärä on 0,4 eli keskimäärin myrskyää joka toinen vuosi, Niinimäki sanoo.

Poikkeuksia kuitenkin löytyy. Esimerkiksi vuonna 2016 kesäkuussa myrskysi kolmesti.

Sateet piinasivat pohjoista, aurinko helli etelää

Kesäkuun sateista Ilmatieteen laitoksella ei vielä maanantaina aamupäivällä ollut valmiita tilastoja. Alustavien tietojen mukaan alueellinen vaihtelu oli kuitenkin suurta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuun eteläpuolisessa Suomessa oli keskimäärästä kuivempaa ja maan pohjoisosassa oli keskimääräistä sateisempaa.

– Kuivimmilla alueilla jäätiin sademäärissä noin neljännekseen tavanomaisesta. Kaikkien kuivinta oli maan eteläosassa ja Kaakkois-Suomessa ja paikoitellen länsirannikolla. Lapissa sademäärät olivat noin kaksinkertaisia tavanomaiseen nähden, Niinimäki sanoo.

STT

Kuvat: