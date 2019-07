Länsi jatkoi voittoputkeaan naisten Itä-Lännessä

Länsi on voittanut pesäpallon naisten Itä-Länsi-ottelussa Idän 1-0 (2-1, 4-4). Voitto on Lännelle yhdeksäs peräkkäinen, ja kaikkien aikojen tilastossa se johtaa nyt voitoin 30-25. Kolme kertaa ottelu on päättynyt tasan.

Avausjaksolla Länsi nousi 0-1-tappiolta voittoon neljännen vuoroparin kahdella juoksulla. Itä johti toista jaksoa 2-0 ja 3-2, mutta jaksovoittoon ei Itä kuitenkaan yltänyt ja näin Lännen vuonna 2011 alkanut voittoputki sai jatkoa.

Yleisöä Seinäjoella pelatussa ottelussa oli 3 911.

