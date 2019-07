Lasten- ja perheleffat sekä kauhu kesän suosikkeja

Leffakesä mennään Disneyllä ja kauhulla elokuvateattereissa Salossa. Elokuvatarjonta Salossa on pitkälti lapsiystävällistä, sillä lasten- ja perheleffat pyörivät koko kesän ajan elokuvateattereissa. Lisäksi on tarjolla jännitystä ja kauhuleffoja vähän varttuneimmille.

Bio Salosta Jari Mäkilä sanoo kesän katsotuimmaksi Disneyn Lemmikkien salainen elämä -leffan, jossa jatkuu kesän 2016 hittianimaatiotarina.

– Heinäkuu on parempaa aikaa elokuvateatterille kuin alkukesä. Silloin oli fantasiaseikkalu X-Men ja Gozilla: the king of monsters , jotka eivät yleisöä kiinnostaneet, sanoo Mäkilä.

10. kesäkuuta teatteri lähtikin tauolle.

– Avaruusseikkailu X-men esitettiin neljä päivää, minkä jälkeen lähdimme lomalle. Tauon aikana ykkössalin äänentoisto uusittiin Dolby-kaiuttimilla, kun kakkossalin äänentoisto uusittiin jo keväällä, tuumaa Mäkilä.

– Aladdinin uusi versio esitettiin jo 24.toukokuuta, hieman liian aikaisin, kun koulujen lomat eivät olleet vielä alkaneet, sanoo Mäkilä.

Kauhua on luvassa jatkossakin. Legendaarinen kauhuleffa Child´s play on filmattu uudestaan, ja se nähdään Salossa perjantaista alkaen Bio Salossa. Sunnuntaina ja maanantaina nähdään toimintaelokuva John Wick: Chapter 3– Parabellum .

Ensi viikolla on muun muassa Pokémon -leffa uusintana. Elokuun alussa tulee Angry Birds 2 ja syyskuun alussa Toy Story 4 .

– Kesällä ei kotimaisia leffoja ole oikein ollut, sanoo Mäkilä, joka pyörittää samoja leffoja myös Paimiossa Bio Starassa.

Disneyn vanhoja klassikkoja on filmattu uudestaan. Leijonakuninkaasta on uusi Jon Favreaun live action-versio. Se on Jeff Nathansonin käsikirjoittama fotorealistisesti tietokoneanimoitu fantasiaelokuva, joka perustuu Disneyn samannimiseen animaatioelokuvaan vuodelta 1994. Sen ensi-ilta oli kuluvan viikon keskiviikkona, ja Salossa se pyörii molemmissa elokuvateattereissa Bio Salossa ja Lumossa..

Kotimaisen leffaputken aloittaa Salossa 13.syyskuuta Olen Suomalainen , laulaja Kari Tapiosta kertova elokuva. Ensi-ilta on samaan aikaan myös elokuvateatteri Lumossa. Kotimaisia on aika paljon tulossa teattereihin syksyn mittaan.

Kesällä eivät kotimaiset elokuvat Mäkilän mukaan vedä Salossa, ja siksi ei juurikaan ole kotimaisten leffojen ensi-iltoja.

Elokuvateatteri Lumossa kesän ykkössuosikki on myös ollut Disneyn tuotannon Lemmikkien salainen elämä .

– Heinäkuun alusta on startattu toden teolla, kun kesäkuussa elokuvateatteri oli kolme viikkoa kiinni, kertoo Minna Matila elokuvateatteri Lumosta.

– Kesän näytöksissä on ollut Spider-Mania sekä kesäkauhua, ja hyvin ovat kaikki menneet.

Leijonakuninkaan live action -version ensi-ilta oli kesän merkkipaalu. Sen ikäraja on 12 vuotta, mutta sisään pääsee 9-vuotiaskin aikuisen seurassa.

Matilan mukaan ikärajan nosto on ollut tarpeen. Katsojissa on varmasti niitäkin, jotka näkivät saman, vanhan klassikkoelokuvan yli parikymmentä vuotta sitten, jolloin animaatioelokuvan leijonat eivät olleet niin aidon oloisia kuin uudessa versiossa.

– Kolmekymppiset tulevat olemaan nyt Leijokuninkaan katsojina, uskoo Matila.

Kesän leffatarjonta on ollut Matilan mukaan muuten pikkuisen laihaa, sillä tykättyjen perheleffojen ensi-iltoja olisi sopinut elokuvateatteriin enemmänkin.

– Perjantaista jatkuu neljä samaa leffaa ensi viikolle, kertoo Matila.

Perjantaina käynnistyy kauhuleffa Crawl sekä Tähtitytöt , jota tähdittää Diane Keaton .

Myös Angry Birds 2 on tulossa teatteriin elokuussa.