Latvia on pyytänyt Suomelta konsuliapua haltuunotetun brittitankkerin latvialaiselle miehistön jäsenelle

Latvian ulkoministeriö on pyytänyt Suomen suurlähetystön konsuliapua Stena Impero -brittitankkerin latvialaiselle miehistön jäsenelle, Suomen ulkoministeriöstä kerrotaan STT:lle.

Asiasta kertoivat aiemmin muun muassa ulkomaalaiset uutistoimistot ja Helsingin Sanomat.

BNN-uutistoimiston mukaan Latvia on pyytänyt Suomelta apua, koska maalla ei ole omaa suurlähetystöä Iranissa. Latvian ja Suomen ulkoministeriöt tekevät parhaillaan yhteistyötä varmistaakseen, että latvialaisen oikeuksia kunnioitetaan.

Iranin vallankumouskaartin perjantaina haltuunottamassa Stena Imperossa on yhteensä 23 miehistön jäsentä, joista yksi on Latvian kansalainen. Latvialainen on BNN:n mukaan osa aluksen huoltohenkilöstöä.

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006181017.html

STT

