Laura Huhtasaari tavoittelee EU-parlamentin varapuhemiehen paikkaa – parlamentti pysyy italialaisjohdossa, puhemieheksi David-Maria Sassoli

Euroopan parlamentti valitsee näillä hetkillä varapuhemiehensä. Ehdokkaiden, joita on yhteensä 17, joukossa on myös perussuomalaisten Laura Huhtasaari.

Huhtasaari kuuluu parlamentissa kansallismieliseen ID-ryhmään. Samasta ryhmästä paikkaa tavoittelee italialaisen Legan Mara Bizzotto.

Varapuhemiehiä valitaan yhteensä 14. Varapuhemieheksi pyrkii myös vihreiden Heidi Hautala.

Parlamentti valitsi aiemmin tänään puhemiehekseen italialaisen David-Maria Sassolin. Hän johtaa Euroopan parlamenttia seuraavat 2,5 vuotta. Sosialistimepin valintaa osattiin odottaa eilisen EU-johtajien nimityspaketin jälkeen.

Parlamentti pysyy italialaisjohdossa, sillä paikalla on viime vuodet istunut Antonio Tajani.

Weber sulattelee tappiota

Sassolilla oli jo ennen äänestystä takanaan oman sosialistiryhmän (S&D) ja Euroopan kansanpuolueen (EPP) tuki. Enemmistöön vaaditaan uudessa parlamentissa kuitenkin tukea myös muilta ryhmiltä. Enemmistö kallistui Sassolin taakse vasta toisessa äänestyksessä.

Hän sai 345 ääntä, kun ääniä annettiin 667.

Viisivuotiskauden toinen puolikas on jyvitetty Euroopan kansanpuolueelle osana nimitysten palapeliä. Puolueryhmän kärkiehdokas Manfred Weber ei vielä eilen kertonut, olisiko hän käytettävissä tehtävään. Weber sulattelee tappiota kisassa komission puheenjohtajuudesta.

Parlamentin puhemiehen valinta viimeistelee vaalien jälkeiset neuvottelut EU:n johtopaikoista. Lähiviikkoina jännitetään, hyväksyykö parlamentti EU-maiden ehdokkaan komission puheenjohtajaksi. Saksalainen Ursula von der Leyen tarvitsee taakseen puolet mepeistä.

Jo nyt hänen nimitystään vastaan on kuulunut kovaa kritiikkiä ainakin sosialistiryhmästä ja vihreistä. Ennen valintaa puolueryhmät haluavat todennäköisesti lupauksia uudelta komission puheenjohtajalta siitä, minkälaista politiikkaa hän seuraavan viiden vuoden aikana ajaa.

EU-parlamentti äänestää Strasbourgissa seuraavaksi 14 varapuhemiestä. Vihreät tukee Heidi Hautalaa jatkamaan paikalla.

STT

