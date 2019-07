Lelu ei tottele navigaattoria – Suomen ykköshakkuri on yhteistyökyvytön vain kapselikeittimen kanssa

Hotellivirkailija esittelee Rikalan aulassa sähköpotkulautoja Suomen miesten maajoukkueen nuoriso-osastolle. Toivon hartaasti, että haastatteluun saapuva Olli-Pekka ”Lelu” Ojansivu tulisi juuri nyt paikalle ja antaisi taatusti terävät kommenttinsa tilanteeseen.

Mutta ei. Pojat ehtivät lähteä ilman lautoja kohti Citymarketia juuri ennen kuin Ojansivu saapuu paikalle tuuheassa kesäparrassaan ja sandaaleissaan.

Ojansivu on lievästi sanottuna mielenkiintoinen persoona. Hän on uransa risteyskohdissa valinnut juuri sen tien, jota navigaattori ei suosittele.

Peruskoulun jälkeen muut lahjakkaat 1987-syntyneet lähtivät Kuortaneelle lentopallolukioon, mutta Ojansivu lähti ammattikoulun metallipuolelle, koska koulu ei ollut hänelle oppimista vaan show’ta varten.

Ojansivu murtautui juniori-ikäisenä miesten pääsarjan eliittiin kasvattajaseurassaan Vammalan Lentopallossa. Moni muu olisi samassa tilanteessa jäänyt kasvamaan korkoa, mutta Ojansivu päätti lähteä Pielaveden Sampoon haastamaan meritoitunutta pääiskijää Salvis Cielavsia.

Ojansivu syrjäytti nopeasti Cielavsin. Helmikuussa 2009 Ojansivu oli pääosassa, kun Sampo nuiji Salohallissa Piivolleyn.

”Kentän ehdoton kuningas oli Olli-Pekka Ojansivu. Tämä korva- ja kaulakoruineen hiphopparilta näyttävä 21-vuotias pörröpää syötti painavasti ja mätti omista korkeuksistaan palloja kenttään juuri kun oma joukkue sitä tarvitsi.” (SSS 6.2. 2009).

Ojansivu johdatti Sammon mestariksi ja karisti Suomen pölyt jaloistaan.

Reilut kymmenen vuotta myöhemmin Kreikan, Ranskan, Turkin, Venäjän, Romanian, Iranin ja Kokkolan kokenut 31-vuotias Ojansivu istuu Rikalan aulassa ilman kahvia. Kapselikeitin ei suostunut yhteistyöhön tatuoidun hakkurin kanssa.

Kapselikeitinkään, voisi sanoa, sillä Ojansivusta on jäänyt kuva värikkäästä, mutta vaikeasta pelaajasta, joka tietää oman arvonsa. Maajoukkueessa Ojansivua ei ole aina nähty, vaikka hän on ollut 2010-luvulla maajoukkueen paras ja tärkein pelaaja.

Totuus ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen.

Ojansivu jätti viime syksyn MM-kisat ja EM-karsinnat väliin perhesyiden johdosta. Perhe oli juuri muuttanut Kuopioon, kun Ojansivu oli allekirjoittanut poikkeuksellisen viiden vuoden mittaisen sopimuksen uuden fuusioseura Savo Volleyn kanssa (taas yksi risteysmetafora).

– Ei mulla ollut siinä tilanteessa mitään muuta vaihtoehtoa, Ojansivu toteaa.

Ojansivu palasi tammikuussa maajoukkueeseen ja oli mukana varmistamassa EM-kisapaikkaa tulevalle syksylle. Alkukesän maajoukkuepelit jäivät väliin nilkkaleikkauksen vuoksi. Nyt Ojansivu on taas mukana, vaikka poissaololle olisi ymmärrettävä selitys.

– En pysty vieläkään hyppimään kahdessa treenissä samana päivänä, Ojansivu paljastaa.

Miesten maajoukkueen ympärillä kuhisi keväällä. Päävalmentaja Tuomas Sammelvuo lähti Venäjän maajoukkueen luotsiksi ja seuraavaksi lähti Lentopalloliiton huippu-urheilun hallintopäällikkö Jaana Laurila.

SSS:n tietojen mukaan liiton ja maajoukkuepelaajien välit olivat tulehtuneet, varsinkin Laurilan yllättävän lähdön johdosta. Eikä tilannetta auttanut sekään, että Sammelvuon korvaajan nimeämisessä kesti ja kesti.

– Kesti ihan liian kauan, Ojansivu myöntää.

Kevään epäselvyydet eivät saaneet Ojansivua pohtimaan esimerkiksi maajoukkueuran lopettamista.

– Ei, ei. Totta kai ne olivat isoja muutoksia. Mutta niihin pitää sopeutua.

Nyt joukkueella on uusi päävalmentaja, brittiläinen Joel Banks, joka on Ojansivun maajoukkueuran neljäs päävalmentaja. Ensin oli räiskyvä Mauro Berruto, sitten seesteisempi Daniel Castellani, sitten suoraan pelaajasta valmentajaksi hypännyt Sammelvuo ja nyt siis Banks.

Berruto ja Castellani olivat ”vähän” erilaisia valmentajia…

– Jaa vähän, Ojansivu huudahtaa väliin.

… mutta Sammelvuo ja Banks ovat enemmän samanlaisia. Kumpikin on nuorehko (Sammelvuo 43 vuotta, Banks 44 vuotta), kansainvälinen ja keskusteleva. Ojansivu ei ole ilmeestä päätellen täysin samaa mieltä.

– No joo. Kyllä mä ”Köpin” (Sammelvuo) kanssa voisin mennä keskustelemaan, mutta Banks tulee keskustelemaan. Hän puhuu todella paljon. Taktisesti muutokset eivät ole isoja.

Banksin aikakausi ei ole alkanut ruusuisesti. Kahdeksasta ottelusta on kahdeksan tappiota. Viime viikolla Suomi hävisi kaksi kertaa Hollannille.

– Ei niistä kannata välittää. Treenattiin kaksi kertaa päivässä ja pelattiin päälle, Ojansivu antaa perspektiivin Hollanti-tappioihin.

Ojansivu pelasi Hollanti-otteluissa vajaat neljä erää ja sai yhteensä 14 passia. Optimitilanteessa Ojansivu saa Eemi Tervaportilta noin kymmenen passia erässä.

Maajoukkue harjoittelee vielä tänään Salossa ja suuntaa sitten Puolaan kovatasoiseen turnaukseen, josta matka jatkuu Kiinaan olympiakarsintaan.

Olympiakarsinnassa vastaan asettuu Kiina, Argentiina ja Kanada. Lohkon voittaja selviää ensi kesän Tokion olympialaisiin. Ojansivu sanoi muutama viikko sitten Ylen haastattelussa, että Suomella on realistiset mahdollisuudet olympialaisiin.

Mielestäni mahdollisuudet eivät ole ”realistiset”.

– On ne realistiset, jos mietitään edellisiä olympiakarsintoja. Silloin vastassa oli Venäjä, Ranska ja Bulgaria, Ojansivu perustelee.

– Sitä paitsi Kiinassa pelataan kolme peliä kolmeen päivään. Mitä tahansa voi tapahtua. Voi mennä nilkka, voi tulla kipeeksi, mitä tahansa.

Eikä kukaan odota Suomelta olympiapaikkaa.

– Onhan se helpompi lähteä, kun kukaan ei odota mitään, paitsi tietty me itse.

– Kiina.. siitä joukkueesta mä en tiedä mitään, Ojansivu aloittaa ja päättää analyysinsa lohkosta.

Kuopioon asettuneella Ojansivulla on monta rautaa tulessa. Hänellä on oma vaatemerkki L4U (Lelu for you) ja hän on mukana myös Kallaveden saunalauttabisneksessä.

Ilmeisesti teet kaikkesi, ettei sinun tarvitse uran jälkeen alkaa hitsariksi?

– Nämä ovat vain sellaisia päähänpistoja. Niitä tulee mulle aika usein.

Mikä oli edellisin päähänpisto?

– En uskalla kertoa siitä vielä sen enempää. Se on sellainen mobiilisovellus, Ojansivu paljastaa.

Iranin palkkarästeillä saisi kolmion Salosta

Miesten lentopallomaajoukkueen pitkäaikainen fysiikkavalmentaja, koskelainen Tuomas Sallinen, kertoi viime vuonna 60-vuotissynttärihaastattelussaan, että Olli-Pekka Ojansivu ”oli umpilaiska, mutta taitava hän on ollut aina”.

– En mä itteäni umpilaiskaksi sanoisi, Ojansivu nauraa.

Niin siis nimenomaan olit.

– Kyllä, kyllä. Mä olen aina tykännyt Sallisen tyylistä ja haluaisin, että hän olisi vieläkin meidän fysiikkavalmentaja.

Ojansivulla on muutenkin suhteita Saloon, sillä hänen agenttinsa on Nisse Huttunen. Ojansivu aloitti kauden 2016–2017 Iranin huippuseura Shahrdari Urmiassa, mutta loukkaantui ja seura jätti maksamatta palkkoja. Ojansivu riitautui seuran kanssa ja jätti seuran kesken kauden.

Alkoi taistelu palkkarästeistä, jonka Ojansivu oli jo valmis luovuttamaan. Huttunen oli toista mieltä.

– Nisse halusi viedä asian loppuun asti. Voin vaan kuvitella Nissen ilmeen, kun hän naputtelee sähköposteja ja saa taistella mun puolesta, Ojansivu nauraa.

Asian käsittely Iranissa on vielä kesken. Ojansivu ei halua puhua tarkoista summista, mutta antaa viitteen.

– Kyllä niillä rahoilla täältäkin kolmion ostaisi, Ojansivu vinkkaa ja katsoo kohti Farmoksen tonttia.

Ojansivu: Breilinin potentiaali on Kermisen tasolla

Miesten maajoukkueen salolaisliberokiintiö on taas täynnä, kun Jesse Mäntylää seurasi parhaillaan varusmiespalvelustaan suorittava Niklas Breilin .

Olli-Pekka Ojansivulle ei tarvitse kuin sanoa Breilinin sukunimen ensimmäinen tavu ”Brei”, niin hän ottaa ohjat.

– Ihan älytön kaveri. Pää kestää jo nyt hyvin. Potentiaalia on ihan sinne Kermisen tasolle, Ojansivu vertaa maajoukkueen ykkösliberoon Lauri Kermiseen.

– Meillä on toi libero-osasto aika hyvällä mallilla, jos ajattelee, että Kerminen on kaksvitonen (oikeasti 26-vuotias) ja Breilin jotain 18–19 vuotta (19 vuotta).