Lentäminen lisääntynyt

Huoli ilmastonmuutoksesta ei ole vähentänyt suomalaisten lentämistä. Finavian tilastojen mukaan matkustajamäärät ovat päinvastoin nousseet.

Pieniä muutoksia ihmisten käyttäytymisessä on näkyvissä, ja lentämisen lisäksi myös juna- ja bussimatkustus ovat lisääntyneet. Aikuisten interrailaamisen kasvu on mielenkiintoinen yksityiskohta, mutta lentoliikenne on kuitenkin kasvanut Suomessa vuosittain viitisen prosenttia (SSS 9.7.).

Naapurimaassa Ruotsissa tilanne on toinen. Siellä lentomatkustajien määrät ovat laskeneet alkuvuoden aikana.

Viime syksynä julkaistiin YK:n alaisen ilmastopaneelin IPCC:n raportti, jossa vedettiin yhteen tieteellistä tietoa ilmaston lämpenemisestä. Se viimeistään nosti ilmastoasiat päivittäiseksi puheenaiheeksi.

Pariisin ilmastosopimuksessa asetettiin neljä vuotta sitten tavoitteeksi, että maapallon keskilämpötila vuonna 2100 on korkeintaan 1,5 astetta enemmän kuin esiteollisena aikana. Raportin perusteella se on mahdollista, mutta tavoitteeseen pääsy vaatii kovia ratkaisuja.

Sitran ja Suomen ympäristökeskuksen viime talvena julkaiseman raportin mukaan lentomatkailun osuus suomalaisten vuotuisesta hiilijalanjäljestä on alle neljä prosenttia. Liikenteen päästöistä lentämisen osuus on noin 13 prosenttia.

Maailmanlaajuisestikin lentäminen on suhteellisen pieni saastuttaja: se tuottaa kaksi, kolme prosenttia kaikista ihmisen aiheuttamista suorista hiilidioksidipäästöistä. Lentomatkustus kasvaa kuitenkin voimakkaasti muuallakin kuin Suomessa.

Kun päästöjä pitäisi kansainvälisen sopimuksen perusteella leikata kaikkialla, olisi ensimmäiseksi estettävä niiden lisääntyminen.

Lentoalakin on sitoutunut vähentämään päästöjään. Sitran ja Syken raportissa nimetään kolme keinoa, joista kaksi on teknisiä: kasvatetaan energiatehokkuutta tai vaihdetaan polttoaine vähähiilisempään.

Kolmas keino on vähentää lentämistä. Se on tehokkainta, mutta vaatii uutta asennetta. Vaikka liikkumista ei varsinaisesti rajoitettaisikaan, on hyväksyttävä, että ainakin lentämisen hintaa nostetaan verotuksella.