Libyassa 40 siirtolaista kuollut ilmaiskussa pidätyskeskukseen

Libyassa nelisenkymmentä siirtolaista on kuollut ja yli 70 haavoittunut ilmaiskussa, kertovat paikalliset pelastusviranomaiset. Isku tehtiin pidätyskeskukseen pääkaupunki Tripolin esikaupunkialueella Tajourassa.

Pelastuslaitoksen tiedottajan mukaan pidätyskeskuksessa oli yhteensä 120 siirtolaista. Uhrimäärä saattaa vielä nousta.

Pelastustyöntekijät ovat etsineet eloonjääneitä hävityksen keskeltä, ja paikalle kiiruhti kymmeniä ambulansseja.

YK:n tunnustama GNA-hallitus tuomitsi lausunnossaan iskun ”hirvittäväksi rikokseksi” ja syytti siitä sotilaskomentaja Khalifa Haftaria.

Libyan itäosia hallussaan pitävä Haftar käynnisti huhtikuun alussa hyökkäyksen kohti pääkaupunkia, jossa valtaa pitää GNA-hallitus.

Mikään taho ei ole toistaiseksi ottanut iskua nimiinsä, mutta Haftaria tukevat viestimet raportoivat tiistai-iltana ilmaiskujen sarjasta Tripolissa ja Tajourassa.

Tajourassa sijaitsee useita GNA:ta tukevien ryhmittymien tukikohtia, ja Khaftarin joukot ovat iskeneet sinne usein.

UNHCR ”äärimmäisen huolissaan”

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR kertoi olevansa ”äärimmäisen huolissaan” iskuista siirtolaiskeskukseen.

– Siviilien ei koskaan pitäisi olla kohteena, järjestö sanoi tviitissään.

Libya syöksyi sekasortoon vuonna 2011. Pitkäaikainen diktaattori Muammar Gaddafi syöstiin vallasta ja surmattiin. Maata ovat piinanneet muun muassa kilpailevien asejoukkojen taistelut.

Libyasta on tullut tärkeä reitti Eurooppaan pyrkiville siirtolaisille. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan siirtolaiset joutuvat maassa kammottavan hyväksikäytön kohteeksi. Heidän ahdinkonsa on pahentunut sen jälkeen, kun Haftar käynnisti hyökkäyksensä huhtikuussa.

YK:n mukaan noin 3 500 siirtolaista ja pakolaista on sijoitettuna pidätyskeskuksiin lähelle taistelualueita. YK ja ihmisoikeusjärjestöt ovat toistuvasti arvostelleet sitä, että Välimerellä kiinni otettuja siirtolaisia tuodaan takaisin Libyaan, missä heitä pidätetään järjestöjen mukaan sattumanvaltaisesti tai he joutuvat keskenään taistelevien joukkojen armoille.

https://twitter.com/UNHCRLibya

STT

Kuvat: