Liikemies Niko Ranta-ahon epäillään saaneen huume- ja dopingrikoksilla arviolta neljän miljoonan euron rikoshyödyn – huumesyyttäjä ei muista uraltaan toista yhtä huomattavaa summaa

Suomalaisen liikemiehen Niko Ranta-ahon omaisuutta on määrätty pantavaksi vakuustakavarikkoon enintään määrä, joka arvoltaan vastaa neljää miljoonaa euroa, kertoo Helsingin käräjäoikeus. Vakuustakavarikko liittyy törkeään huumausainerikokseen ja törkeään dopingrikokseen, joista 31-vuotiasta Ranta-ahoa epäillään.

Arvio Ranta-ahon huume- ja dopingrikoksilla saamasta rikoshyödystä on siis neljä miljoonaa euroa.

Jutun syyttäjiin kuuluva Erkki Huhtala ei kommentoi kyseisen takavarikon kokoluokkaa vedoten jutun salaisuuteen, mutta kertoo, ettei omalla syyttäjän urallaan ole törmännyt vastaaviin summiin huumerikoksissa.

– (Summat) ovat olleet huomattavasti alhaisempia.

Esimerkiksi entinen Helsingin huumepoliisin johtaja Jari Aarnio hyötyi rikoksistaan rikoskumppanien kanssa hovioikeuden mukaan reilut 1,3 miljoonaa euroa. Se oli sama summa, jota Aarniolta aikanaan määrättiin enintään vakuustakavarikkoon.

Ranta-aho vangittiin perjantaina

Poliisin epäilyjen mukaan Ranta-ahon huume- ja dopingrikokset alkoivat vuoden 2017 alussa ja jatkuivat siihen asti, että hänet otettiin kiinni noin viikko sitten. Ranta-aho vangittiin viime perjantaina todennäköisin syin.

Vakuustakavarikko on turvaamistoimi, jolla on tarkoitus varmistaa, ettei rikoksesta epäilty voi esimerkiksi kätkeä rikoksesta saamaansa taloudellista hyötyä.

Helsingin Sanomien mukaan Ranta-ahoa koskeva rikostutkinta liittyy samaan vyyhteen, jossa Helvetin enkelien johtajaa epäillään huumerikoksesta. Jengipomona toiminut mies vangittiin lauantaina todennäköisin syin epäiltynä törkeästä huumausainerikoksesta. Poliisi ei ole kommentoinut miehen asemaa, mutta STT:n tietojen mukaan hän on toiminut Helvetin enkelien presidenttinä.

Yhdessä Ranta-ahon kanssa vangittiin perjantaina Ranta-ahon puoliso, muun muassa fitnessvaikuttajana tunnettu Sofia Belorf. Häntä epäillään tuottamuksellisesta rahanpesusta. Tuottamuksellisuus tarkoittaa, että Belorfin epäillään syyllistyneen rahanpesuun huolimattomuudesta.

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006180893.html

STT

