Liikenneministeri Sanna Marin varoittaa ylioptimistisista raidetoiveista: Hankeyhtiöistä on ollut liian ruusuinen kuva, niiden perustaminen saattaa lykkääntyä

Uusi liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd.) toppuuttelee toiveita siitä, missä aikataulussa uusia, isoja raidehankkeita voidaan ryhtyä viemään eteenpäin.

Marinin mielestä uusien raidelinjausten toteuttamiseen kaavailluista hankeyhtiöistä on aiempien suunnitelmien perusteellasyntynyt liian ruusuinen käsitys esimerkiksi kunnille ja poliitikoille.

Hankeyhtiöitä on hahmoteltu ratkaisuksi, jonka avulla pystyttäisiin rahoittamaan ja rakentamaan uusia, nopeita raideyhteyksiä. Helsingistä pohjoiseen suuntautuvan Suomi-radan, Turun tunnin junan ja Itä-Suomen nopean yhteyden yhteenlaskettu hintalappu olisi useita miljardeja euroja.

Edellinen Juha Sipilän (kesk.) hallitus perusti isoja raidehankkeita vartenemoyhtiön Pohjolan Rautatiet Oy:n vuoden alussa. Varsinaisia hankeyhtiöitä ei kuitenkaan ehditty perustaa hallituksen eron vuoksi.

STT:n haastattelussa Marin kertoo alun perin toivoneensa, että nykyinen hallitus voisi perustaa omat hankeyhtiönsä jo elokuussa. Nyt hän kuitenkin ennakoi, että hankeyhtiöiden aloitus saattaa lykkääntyä.

– Kun olen tätä asiaa selvittänyt ja tähän kokonaisuuteen perehtynyt, pidän elokuuta optimistisena ja toivon, että tämän vuoden puolella tässä asiassa pystyttäisiin etenemään, Marin sanoo.

Liikenne- ja viestintäministeri Marin, missä vaiheessa hankeyhtiöiden valmistelussa nyt mennään?

– Tällä hetkellä tätä asiaa selvitetään ministeriössä.Tämä on hirveän hankala kokonaisuus, sen kyllä sanon ihan suoraan. Tarpeet ja odotukset ovat valtavan isoja, kun puhutaan näistä keskeisistä raideliikenneyhteyksistä, jotka hallitusohjelmaankin on kirjattu.

– Puhutaan lähemmäs kymmenen miljardin kokonaisuudesta. On aivan selvää, että lyhyellä aikavälillä valtion kassasta ei löydy sellaisia rahoja, että nämä voitaisiin budjettirahoituksella toteuttaa. Sen takia tarkasteluun on tullut mukaan hankeyhtiömalli, eli voisiko hankeyhtiöiden kautta viedä näitä yhteyksiä nopeammin eteenpäin, ja minkälaista muuta rahoitusta olisi kerättävissä.

– Minulla on sellainen käsitys, että eri tahoilla, niin alueilla, kunnilla kuin ehkä kansanedustajilla, on ollut liian ruusuinen kuva siitä, miten näitä isoja hankkeita voitaisiin hankeyhtiöiden kautta toteuttaa.

Millä tavalla kuva on ollut liian ruusuinen?

– Eri tahoille on ehkä muodostunut käsitys, että laittamalla muutama miljoona euroa rahaa päästäisiin nopeasti toteuttamaan näitä miljardien eurojen investointeja.

– Jos ja kun hankeyhtiöitä perustetaan ja niiden kautta on tarkoitus investointeja toteuttaa, niin ei puhuta muutamista miljoonista, vaan miljardeista. Silloin pitää olla realistinen käsitys rahoituspohjasta.

– Näiden kolmen ison raideyhteyden kohdalla puhutaan noin 350 miljoonasta eurosta pelkästään suunnittelun osalta. Ei voi olla niin, että käytettäisiin tämmöinen raha suunnitteluun ilman, että on minkäänlaista varmuutta siitä, että näillä hankkeilla on mahdollisuus toteutua.

Mitä kysymyksiä ministeriössä nyt pohditaan hankeyhtiöistä?

– Erityisesti tätä rahoituspohjaa. Miten on mahdollista rakentaa sellainen uskottava ja realistinen rahoituspohja, että nämä hankkeet voivat toteutua. Eli kyse on rahasta: mitä kautta nämä hankkeet lopullisesti rahoitetaan.

– Tästä kokonaisuudesta pitää olla käsitys ennen kuin osoitetaan rahoitusta hankeyhtiöihin, suunnitteluun ja toteutukseen.

Millä aikataululla hallitus aikoo ryhtyä perustamaan hankeyhtiöitä?

– Alun perin toivoin, että jo elokuussa olisi mahdollista hankeyhtiöt saada kasaan. Nyt kun olen tätä asiaa selvittänyt ja tähän kokonaisuuteen perehtynyt, pidän elokuuta optimistisena ja toivon, että tämän vuoden puolella tässä asiassa pystyttäisiin etenemään. Mutta en pysty vielä sanomaan, milloin nämä hankeyhtiöt olisivat perustettuina.

– Mielestäni se aiempi pohja, jonka kautta näitä on pyritty viemään eteenpäin, on ollut liian ruusuinen käsitys tästä kokonaisuudesta.

Millaisia päätöksiä hankeyhtiöistä on tarkoitus tehdä hallituksen budjettiriihessä syyskuussa?

– En osaa vielä sanoa, sillä en tiedä, missä vaiheessa hankeyhtiöiden valmistelu silloin on. Totta kai pyrin toimimaan niin, että tässäkin asiassa voidaan edetä ripeästi.

Edellinen hallitus aikoi perustaa hankeyhtiöt Suomi-radalle ja Turun tunnin junalle. Lisäksi henkilöliikenteen kilpailutusta varten olisi perustettu kalustoyhtiö ja kiinteistöyhtiö, joille olisi siirretty VR-Yhtymän jakautumisella varikko- ja asemakiinteistöjä sekä Etelä-Suomen taajamajunia. Hallituksen eron vuoksi näitä suunnitelmia ei toteutettu. Mitä yhtiöitä nykyinen hallitus aikoo perustaa?

– Tällä hetkellä on puhuttu nopeiden raideyhteyksien ympärille rakennetuista hankeyhtiöistä.

– Etelä-Suomen taajamajunaliikenteen kilpailutus on keskeytetty. Tähän liittyvää kalustoyhtiötä ei tulla perustamaan, VR:ää ei tulla pilkkomaan. Näiden osalta raha on käytettävissä muihin tarkoituksiin.

Eli näitä kalusto- ja kiinteistöyhtiöitä ei nyt tule?

– Ei.

Miten tavoiteltavana asiana pidät kilpailua rautateiden henkilöliikenteessä?

– Suomessa on mahdollista kilpailla rautatieliikenteessä omalla kalustolla. Tänne on mahdollista tulla kilpailemaan liikenteessä, mutta sitä ei tehdä niin, että VR:n kalusto yhtiöitettäisiin ja luovutettaisiin kolmansien osapuolien käyttöön. Sen pitää tapahtua niin, että jokainen yhtiö toimii omalla kalustolla ja investoi omaan kalustoon.

STT

