Lisää maaotteluita Urheilupuistoon – jalkapallon nuorten EM-karsintaturnausta pelataan syksyllä Salossa

Maaotteluiden virta Salon Urheilupuistoon kiihtyy.

Viime viikonloppuna Salohallissa pelattiin nuorten miesten koripallomaaotteluita ja syyskuun alussa samassa paikassa pelataan naisten kolmen maan salibandyturnaus. Myöhemmin syksyllä nähdään taas maaottelu, kun jalkapallon alle 17-vuotiaiden poikien EM-karsintaturnaus pelataan Salossa.

Turnaus pelataan Salon Urheilupuiston lisäksi Kaarinassa ja Paraisilla. Turnaukseen osallistuvat Suomen lisäksi Tshekki, Bosnia-Hertsegovina ja Moldova.

Otteluohjelma on jo selvä. Suomi kohtaa keskiviikkona 25. syyskuuta Tshekin, lauantaina 28. syyskuuta Bosnia-Hertsegovinan ja tiistaina 1. lokakuuta Moldovan. Sen sijaan pelipaikkoja ei ole vielä virallisesti jaettu. Paikkakunnilla on luonnollisesti suurin hinku saada Suomi–Bosnia-ottelu järjestettäväkseen, sillä lauantai on pelipäivänä huomattavasti parempi kuin arkipäivä.

U17-maajoukkue koostuu vuonna 2003 syntyneistä pelaajista. Ikäluokan päävalmentajana toimii Ylen jalkapallolähetyksistä tuttu Erkka V. Lehtola . SalPalta ei ole kyseisessä ikäluokassa edustusta maajoukkueessa.

Edellisen kerran Urheilupuistossa pelattiin nuorten maaottelu syyskuussa 2014, jolloin Suomen U17-pojat hävisivät Slovakialle 2–3. Tuossa ottelussa Suomen kokoonpanossa olivat nykyisistä Huuhkaja-pelaajista Benjamin Källman ja Lassi Lappalainen . Kaksikko värkkäsi kuukausi sitten Suomen 2–0-johtomaalin EM-karsinnan vierasottelussa Liechtensteinissa.

Myös Sauvon Hakkispaana saa kunnian isännöidä historiansa ensimmäistä maaottelua 6. syyskuuta, kun Suomen U19-maajoukkue (2001 syntyneet) kohtaavat Slovakian.