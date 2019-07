Lisää rakeita ja Itä-Suomessa kolkutellaan kylmyysennätyksiä – heinäkuu ei vielä helli helteillä

Lähipäivien sää on epävakainen, eikä merkkejä helteistä ole näköpiirissä, kertoo Ilmatieteen laitos.

– Ilmavirta käy pohjoisen ja idän väliltä. Ei sieltä ole mitään lämpöä tiedossa, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jari Tuovinen STT:lle.

Sen sijaan kylmyysennätyksiä voi olla luvassa: esimerkiksi itärajan tuntumaan ennustetaan maanantaiksi vain 10-11 asteen lämpötiloja, Tuovinen kertoo.

– Ainakin kolkutellaan ennätyksiä.

Tänään on tullut paikoin paljon rakeita, eniten Jyväskylän ja Kuopion välisellä alueella. Illalla sadekuuroja on vielä liikkeellä maan etelä- ja keskiosissa, mutta ne hiipuvat yötä kohden. Uusi annos jatkuvampia sateita saapuu kuitenkin sunnuntaina päivällä Lappiin, Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle. Päivän kuluessa Lapissa selkenee, mutta vain Lapissa.

– Etelämpänä jos aamulla vähän aurinko pilkottelee, niin keskipäivään mennessä kuuropilvet alkavat taas nousta taivaalle, Tuovinen sanoo.

Luvassa on myös rakeita ja ukkosta sunnuntaina läntiseen Suomeen. Rakeita ei ole kuitenkaan Tuovisen mukaan luvassa suuria määriä.

20 asteen todennäköisyys kasvaa

Sateet eivät lopu siihenkään.

– Vielä yksi kierros on jäljellä, Tuovinen kertoo.

Maanantain vastaisena yönä sateita on liikkeellä eritoten maan keskivaiheilla. Päivää kohden ne siirtyvät etelään, jossa voi esiintyä ukkosia ja rakeita. Maanantain jälkeen rakeita ja ukkosia ennusteissa ei kuitenkaan näy. Lämpötilat voivat jäädä alkuviikosta laajalti alle 15 asteen.

– Lämpötilat ovat koleita heinäkuun alkujaksolle kyllä. Ei tuollaisia lukemia heinäkuussa yleensä mittailla. Itärajan tuntumassa jäädään jopa 10-11 asteeseen, Tuovinen kertoo.

Sen sijaan Lapissa maanantaina on paikoin kesäinen ja aurinkoinen päivä ja 15-20 astetta.

Viikon keskivaiheilla lämpötilat alkavat aavistuksen nousta varsinkin maan länsiosissa.

– 20 asteen todennäköisyys kasvaa jo keskiviikon tietämillä lännessä eli Kokkola-pääkaupunkiseutu-linjan länsipuolella.

STT

Kuvat: