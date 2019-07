Lokin kaappaaman koiran kohtalo jäänee mysteeriksi – Britanniassa vapaaehtoiset joutuivat lopettamaan etsinnät häirinnän takia

Britanniassa on jouduttu lopettamaan lokin viemän Gizmo-koiran etsinnät, kertovat useat brittimediat. Daily Mirrorin mukaan koiraa etsineet vapaaehtoiset ovat joutuneet nettihäirinnän uhreiksi.

Lokin uskotaan napanneen nelivuotiaan minichihuahuan viime sunnuntaina. Koiran omistaja Becca Hill kertoi tuolloin, että lokki kaappasi Gizmo-nimisen lemmikin kotipuutarhasta Devonin kaupungissa. Hillin puoliso oli ripustamassa pyykkejä, kun lokki hyökkäsi koiran kimppuun.

– Lokki kantoi Gizmon hyvän matkan päähän, koska emme nähneet sitä enää. Minulla ei ole mitään tietoa, onko lokki pudottanut sen tai missä se nyt on, Hill kertoi brittimedioiden mukaan Facebookissa.

Toimittajat ja häiriköt vapaaehtoisten kimpussa

Chihuahuan etsintöjä johtanut paikallinen ryhmä UAV Lost Dog Search and Rescue kertoi Facebookissa, että se on joutunut lopettamaan Gizmon etsinnät häirinnän takia.

– Tiimimme jäsenien jatkuva häirintä lehdistön puolelta ja verkossa ei ole enää sopivaa erityisesti, kun meitä häikäilemättä seurataan ollessamme ulkona, ryhmä kirjoitti.

Kirjoituksessa korostetaan, että ryhmän jäsenet ovat vapaaehtoisia, jotka haluavat auttaa apua tarvitsevia. Nyt vapaaehtoiset ja heidän perheenjäsenensä ovat joutuneet sietämään liikaa häirintää.

Sun-lehti on luvannut 5 000 punnan eli noin 5 600 euron löytöpalkkion koirasta.

Brittimedioiden mukaan lokit ovat hyökänneet pienten koirien kimppuun aiemminkin.

