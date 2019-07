”Lomaan ladataan aikamoisia odotuksia” – Kun lähes koko Suomi jää lomalle, kriisipuhelimessa koittavat vuoden kiireisimmät ajat

Kesä on ruuhkaisinta aikaa valtakunnallisessa kriisipuhelimessa, kerrotaan Suomen Mielenterveys ry Mielestä. Syy löytyy muun muassa siitä, että lähes koko maassa useimmat palvelut ovat kiinni, ja apua ei saa samalla tavalla kuin muina vuodenaikoina. Toisaalta kesälomat ja juhlapyhät voivat herättää ristiriitaisia tunteita.

– Parisuhteissa loma-aika on usein haastavaa. Lomaan ladataan aikamoisia odotuksia. Pudotus on kova, jos odotukset eivät toteudu, Kriisipuhelintoiminnan päällikkö Susanna Winter sanoo STT:lle.

– Työelämä on varsin vaativaa nykypäivänä. Ajatellaan, että kesällä ladataan akkuja. Jos lomalla onkin esimerkiksi runsasta alkoholinkäyttöä, riitoja, väkivaltaa tai muuta, ne koetaan vahvasti.

Tänä keväänä Mieli keräsi lahjoituksia, jotta puhelimeen voitaisiin vastata kesällä yhä useammin. Silti moni jää ilman tarvitsemaansa tukea. Kesäkuussa puhelimessa pystyttiin vastaamaan 5 000 puheluun, kun soittoja tuli yli 15 000. Erityisesti yöaikaan puheluja jää vastaamatta rajallisten resurssien takia.

– Valitettavan moneen eivät meidän resurssimme riitä. Kaikkein eniten tulee soittoja yöaikaan, ja silloin on vähemmän päivystäjiä, Winter sanoo.

Yhdistyksen mukaan kesäkuussa puhelimeen tuli enemmänitsetuhoisista ajatuksista kertovien soittoja kuin vuosi sitten samaan aikaan. Itsetuhoisuudesta puhutaan Mielen kriisipuhelimessa keskimäärin yhdeksässä puhelussa vuorokaudessa.

– Kriisipuhelin on alun perin perustettu ehkäisemään itsemurhia. Pyrimme näissä tilanteissa olemaan apuna, että kukaan ei jäisi yksin.

Mielen puhelimessa ammattilaiset ja koulutetut vapaaehtoiset antavat keskusteluapua elämän vaikeissa tilanteissa.

Työhön paluu huolettaa kostean loman jälkeen

Kesäloma voi olla erityisen haastava niille, jotka ovat uudessa elämäntilanteessa. Esimerkiksi ensimmäinen kesä leskenä tai lasten muutettua pois voi herättää paljon kysymyksiä.

Mielen Winterin mukaan yksi nousevista teemoista liittyen kesänkin juhlapyhiin on yksinäisyys ja ulkopuolelle jääminen. Toisaalta esimerkiksi juhannusta ja muita juhlia saatetaan jännittää etukäteen esimerkiksi lapsuuden negatiivisten kokemusten takia. Myös puolison tai vanhemman alkoholinkäyttö juhlissa herättää huolta jo etukäteen.

Omasta alkoholinkäytöstä saatetaan soittaa kriisipuhelimeen. Esimerkiksi lomien päättyessä puhelimessa pohditaan paljon sitä, miten itsensä saa takaisin työkuntoon, jos lomalla on tullut käytettyä paljon alkoholia.

Lapset ja nuoret kaipaavat aikuista

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) lasten ja nuorten puhelimeen soitettiin kesäkuussa noin 1 100 kertaa. Puhelimeen soittavat kaikenikäiset lapset ja nuoret, mutta tilastoissa korostuvat erityisesti 12-14-vuotiaat pojat ja tytöt. Hieman vanhemmat tytöt ottavat liittoon yhteyttä useammin chatissa tai nettikirjeitse. Ympäri vuoden lapset ja nuoret ottavat liittoon yhteyttä muun muassa yksinolosta, ihmissuhteista, vanhempien päihteiden käytöstä tai muista vaikeuksista kotona.

Päivystysohjaaja Minna Wessmanin mukaan palveluissa ei ole kesällä nähty erityistä piikkiä, mutta kesällä myös MLL:ssä korostuu se, että monet muut palvelut ovat kokonaan tauolla.

– Osa tutuista aikuisista on kesän ajan tavoittamattomissa, Wessman sanoo.

Ennen kesälomaa puhelimessa jaetaan huolta ja jännitystä koulun loppumisesta. Koulun alun lähestyessä erityisesti siirtymävaiheet alakoulusta yläkouluun saavat nuoren ottamaan yhteyttä. Koulukiusattua saattaa syksyllä huolettaa loman päättyminen ja kouluun paluu, kertoo Wessman.

Sosiaalinen media luo paineita

Sosiaalinen media saattaa korostaa lapsen tai nuoren yksinäisyyden tunnetta, kun esimerkiksi Instagramissa nähdään, mitä hauskaa muut ovat tehneet.

– Aikuisena ehkä hahmottaa helpommin, että sosiaalinen media ei välttämättä ole toisen koko totuus. Lapsena se voi olla vaikeampaa, Wessman sanoo.

Kun vanhemmat harvoin voivat olla koko kesää lomalla, koululaiset voivat kaivata ihan vaan aikuisen kanssa puhumista ja soittaa puhelimeen jakaakseen iloisiakin asioita. Puhelimessa jokaisen lapsen ja nuoren pienikin asia otetaan vakavasti, ja jokainen saa tarvittavan aikansa.

Kriisipuhelin päivystää numerossa 09 2525 0111 arkisin klo 9-7 sekä viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo 15-7. MLL:n Lasten ja nuorten puhelin päivystää numerossa 116 111 maanantaista perjantaihin klo 14-20 ja viikonloppuna klo 17-20.

STT

Kuvat: