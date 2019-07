Lomilta lompsis – SalPa palaa yli kahden viikon tauolta tositoimiin

Jalkapallon Kakkosen B-lohkossa kolmantena oleva SalPa palaa sunnuntaina yli kahden viikon tauolta tositoimiin, kun joukkue kohtaa Porissa vuosien 1993 ja 1996 Suomen mestarin FC Jazzin.

Jos kyseessä olisi ammattilais-, tai edes puoliammattilaisjoukkue, tauko olisi käytetty harjoitteluun. Mutta kun kyseessä on amatöörijoukkue, päätti päävalmentaja Ilkka Virtanen pitää ruhtinaallisen kymmenen päivän treenitauon.

– Valmentajan näkökulmasta haluaisin käyttää kaiken ajan pelin kehittämiseen, mutta pelaajan näkökulmasta se ei ole järkevää.

– Pelaajilla on kuitenkin tyttöystäviä ja puolisoita ja muualta tänne muuttaneet haluavat käydä kotimaisemissa. Tämä oli ainoa sauma pitää tauko, Virtanen pohti lauantain viimeistelyharjoituksen jälkeen.

SalPan pelaajatilanne ei ole optimaalinen. Niko Leskelä on vieläkin sivussa, Jami Siirtolan käsi on paketissa, Olli Jallin nivunen kirraa ja viime kierrosten tehomies Kasperi Tuomi viettää viikonloppua kasarmilla.

Varsinkin Jallin poissaolo satuttaa, sillä SalPalla on vain kaksi puhdasta topparia (toinen on Gentrit Kovaqi). Jallin paikan sunnuntaina ottaa Pekka Mattila.

Toisaalta SalPalla riittää laatupelaajia muille paikoille. Virtasta huolettaakin enemmän Porin stadionin nurmen kunto.

– Onko nurmi niin sanotusti pelattavassa kunnossa vai pitääkö meidän olla suoraviivaisempia? Jos ei nurmella pysty pelaamaan (maata pitkin), niin houkutus käyttää kahta puolustavaa keskikenttäpelaajaa on suuri.

– Haluan nähdä nurmen kunnon ja tehdä sitten vasta valinnan, Virtanen mietti.

Lauantaina nurmella pelattiin Ykkösen ottelu MuSa–MyPa, eikä nettilähetyksen perusteella nurmi näyttänyt niin hirvittävältä kuin vielä muutama viikko sitten.

Sunnuntai-illan ottelussa on suuri panos, sillä Jazz on SalPan takana neljäntenä. SalPan on saatava Porista tuliaisia, sillä ottelun enemmän pelannut sarjakärki Gnistan on yhdeksän ja sarjakakkonen KaaPo neljä pistettä edellä.

Jazzin kärkipari on sarjatasoon suhteutettuna nimekäs. Jussi Aalto on paukuttanut 114 maalia Veikkausliigassa ja Ykkösessä ja Juho Lehtonen pelasi Veikkausliigaa TPS:ssä kaudet 2011–2014.

Kakkosen B-lohkoa FC Jazz–SalPa Porin stadionilla sunnuntaina kello 18.30.