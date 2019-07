Louisianan rannikkoa lähestyvä Barry voimistui ykkösluokan hurrikaaniksi

Yhdysvaltojen Louisianan osavaltion rannikkoa lähestyvä Barry on voimistunut ykkösluokan hurrikaaniksi, ilmoittaa Yhdysvaltojen hurrikaanikeskus. Myrskyn odotetaan rantautuvan myöhemmin tänään, mutta sen tuomat tuulet ja sateet piiskaavat jo nyt rannikkoseutua.

Barryn tuulet ovat voimistuneet yli 33 metriin sekunnissa, mikä on ykkösluokan hurrikaanin alaraja. Barry liikkuu hitaasti ja sen odotetaan iskeytyvän New Orleansin länsipuolelle. Sähköt ovat katkenneet jo noin 60 000 kotitaloudelta.

https://www.nhc.noaa.gov/

STT