Lowry ylivoimaiseen voittoon golfin Britannian avoimessa mestaruuskilpailussa – Korhosen draivi ei kantanut enää päätöskierroksella

Irlannin Shane Lowry piti pintansa golfin Britannian avoimen mestaruuskilpailun päätöskierroksella Pohjois-Irlannissa sunnuntaina. Voitto oli Lowryn, 32, uran ensimmäinen major-kilpailussa. Kerran aiemmin hän on sijoittunut toiseksi.

– Mitä minä voin edes sanoa, minulla on niin paljon ihmisiä kiitettävänä. En malta odottaa, miltä maanantaina herätessä tuntuu, Lowry sanoi voittajan puheessa.

Lowryn voittotulos oli 269 lyöntiä (15 alle par-tuloksen). Hän jätti kakkoseksi jääneen Englannin Tommy Fleetwoodin kuuden lyönnin päähän.

Sunnuntain sääolot olivat merkittävästi kolmea edellistä päivää vaikeammat, mutta Lowry kesytti vesisateen ja kovan tuulen. Lowryn johto ennen päätöskierrosta oli neljä lyöntiä ja se riitti hyvin, kun kukaan kärkipelaajista ei pystynyt alittamaan päätöspäivänä kentän par-tulosta.

Lowry on vasta toinen kilpailun voittanut irlantilainen. Samalla hän katkaisi golfkauden viimeisessä major-turnauksessa kolme edellistä majoria vieneiden yhdysvaltalaisten voittoputken.

– Hän kontrolloi kisaa päätöspäivänä alusta loppuun. Se oli vaikuttavaa, Fleetwood antoi tunnustusta sunnuntain peliparilleen.

Korhoselle uran paras sijoitus

Mikko Korhonen oli kilpailuunsa kokonaisuutena tyytyväinen, vaikka valahti päätöspäivänä tuloslistalla lähes 30 sijaa. Neljän kierroksen kokonaistulokseksi tuli 289 lyöntiä (+5) ja Korhonen oli kilpailussa 63:s. Sijoituksen romahdus sunnuntaina maksoi Korhoselle rahallisesti yli 35 000 euroa, mutta sitä suomalainen ei murehtinut.

– Kaikesta huolimatta kisa oli kokonaisuudessaan todella hieno kokemus, ja oli hienoa päästä jatkoon täällä. Onhan se ollut jonkinlainen unelma joskus päästä pelaamaan tässä kilpailussa, Korhonen totesi tiedotteessaan.

Päätöspäivänä Korhonen teki kahdeksan bogia, kun yhden tuplabogin lisäksi bogeja oli syntynyt kilpailun kolmella ensimmäisellä kierroksella vain seitsemän. Sunnuntaina Korhonen osui väyliin vain joka toisella yrittämällä ja viheriöihin alle 45 prosentin tarkkuudella. Viimeisen kierroksen tulos oli 77 lyöntiä (+6).

– Avauslyönnit olivat hyviä, mutta rautalyönnit todella huonoja. Olo ei ollut enää muutenkaan kovin terävä, Korhonen kertasi.

Ennen Korhosta suomalaisista miespelaajista major-kilpailun jatkokierroksille on selviytynyt vain jo uransa lopettanut Mikko Ilonen.

STT

