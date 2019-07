LP Viesti Salo ry päätyi tietämättään protestilistalle

LP Viesti Salo ry:n nimi keskiviikkoisessa protestilistauksessa aiheuttaa kummastusta paitsi tarkkaavaisissa lukijoissa myös seuran johdossa.

Esimerkiksi Kauppalehden julkaisema protestilista listaa toimijoita, joilla on maksamattomia velkoja. Suurin osa protestilistalla olevista merkinnöistä on trattamerkintöjä, jotka aiheutuvat maksamattoman tratan protestoinnista.

LP Viestin kohdalla kyse on vajaan 1 500 euron velkasummasta.

– Emme tienneet tästä. Hyvä kun soitit, vastaa päävalmentaja ja urheilutoimenjohtaja Tomi Lemminkäinen kysymykseen taloudenpidosta.

Pienen selvittelyn jälkeen listauksen syykin selviää.

– Siirryimme viime kauden aikana sähköiseen laskutukseen, ja maksuvälityksessä on ollut välillä ongelmia. Nyt on käynyt niin, että useampi toukokuussa maksuvälitykseen laitettu lasku ei olekaan mennyt maksuun. Välillä ongelmia on ollut toiseenkin suuntaan eli meille ei ole tullut maksuja, harmittelee Lemminkäinen.