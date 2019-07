Kreikan hirmuhelteille hyytävä loppu – kuusi turistia kuollut 20 minuuttia kestäneessä pikamyrskyssä

Kreikan pohjoisosissa kuusi turistia on kuollut voimakkaan myrskyn iskettyä Halkidikin alueelle lähellä Thessalonikin kaupunkia, kertoo poliisi. Lisäksi kymmenien ihmisten kerrotaan loukkaantuneen, ja lähes 30 ihmistä on viety sairaalaan.

Parikymmentä minuuttia kestäneen myrskyn aikana muodostui tornadoja ja satoi rajusti rakeita, silminnäkijät kertoivat valtiontelevisio ERT:lle. Televisiokuvissa näkyi katolleen pyörähtäneitä autoja, kaatuneita puita, rakennuksista irronneita kattoja ja mutavyöryjä. Viranomaisten mukaan keskiviikkoiltana rekisteröitiin yli 5 000 salamaa.

– On ihme, ettei kuolonuhreja tullut enempää. Lähes kaikki rantaravintolat olivat täynnä, ja isoja esineitä näkyi lentelevän ilmassa, alueella lomaileva Kyriakos Athanasiadis sanoi myrskyn jälkeen.

Myräkkä iski pari päivää jatkuneiden hirmuhelteiden päätteeksi. Kreikassa on hikoiltu jopa 37 asteen lämpötiloissa. Loppuviikoksi sääennuste lupaa Thessalonikiin hieman alle 30 asteen lämpötiloja.

”Yhtä helvettiä”

Poliisi kertoi, että tshekkiläinen pariskunta kuoli kovan tuulen riepoteltua heidän asuntovaunuaan. Venäläinen mies ja hänen poikansa taas kuolivat kaatuneen puun alle. Romanialainen nainen ja hänen lapsensa kuolivat tavernassa, kun katto romahti sisään. Tavernassa oli suojassa noin sata ihmistä katon sortuessa.

– Viiden minuutin ajan oli yhtä helvettiä. Oli paniikkia, ihmiset ulvoivat ja juoksivat sisään piiloon, tavernan omistaja Haris Lazaridis kertoo.

Poliisin mukaan kuusissakymmenissä oleva kalastaja on kadoksissa.

Pelastustöihin on osallistunut 140 ihmistä, ja Halkidikin alueelle on julistettu hätätila. Lisäksi alueen sähköjä yritetään vimmatusti saada taas toimimaan.

Pelastustoimia valvova ministeri Michalis Chrisochoidis on ottanut osaa uhrien omaisten suruun.

