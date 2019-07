Maa- ja metsätalousministeriö perustaa norppatyöryhmän – ministeri Leppä: ”Norppakuolemat ovat äärimmäisen ikäviä”

Maa- ja metsätalousministeriö aikoo perustaa työryhmän pohjustamaan vuoden 2021 kalastusrajoitusasetuksen valmistelua. Tavoitteena on vahvistaa saimaannorpan suojelua yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) pitää heinäkuussa tapahtuneita norppakuolemia äärimmäisen ikävinä.

– Maa- ja metsätalousministeriö on sitoutunut saimaannorpan suojelustrategian kannankasvutavoitteeseen, eikä kukaan meistä toivo lisää norppakuolemia, Leppä sanoo ministeriön tiedotteessa.

Kesäkuussa päättyneiden verkkokalastusrajoitusten jälkeen Saimaalta on löytynyt jo neljä verkkoihin hukkunutta kuuttia.

Ministeriö pyytää tiedotteessaan paikallisia kalastajia kiinnittämään erityistä huomiota pyydysten valintaan, jotta norppia ei jäisi pyydyksiin.

Kansalaisaloitteessa jo yli 12 000 nimeä

Työryhmä on tarkoitus perustaa syksyllä heti lomien jälkeen. Se pyrkii muodostamaan kokonaiskuvaa nykyisten kalastusrajoitusten toimivuudesta ja tuloksellisuudesta saimaannorpan suojelussa.

Valtioneuvoston asetus kalastusrajoituksista saimaannorpan suojelemiseksi tuli voimaan huhtikuussa 2016 ja on voimassa huhtikuuhun 2021 asti. Norppakanta on tämän ja sitä edeltäneen asetuksen aikana kasvanut suojelustrategian tavoitteiden mukaisesti.

– Tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva kalastuksen vaikutuksista norppakannan tilaan Saimaan alueen eri osissa sekä aikuisten norppien että kuuttien osalta, kertoo kalastusneuvos Eija Kirjavainen maa- ja metsätalousministeriöstä tiedotteessa.

Eilen perustetussa kansalaisaloitteessa vaaditaan, että verkkokalastus on kiellettävä kokonaan ympäri vuoden saimaannorpan levinneisyysalueilla Saimaalla. Tällä hetkellä rajoitus on voimassa huhtikuun puolivälistä kesäkuun loppuun saakka. Kansalaisaloitteessa oli kello 16.30 jo yli 12 000 nimeä.

Toisessa eilen perustetussa kansalaisaloitteessa vaaditaan verkkokalastuskiellon jatkamista saimaannorpan pesimäalueella syyskuun loppuun. Aloite on kerännyt noin 600 allekirjoittanutta.

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/4804?fbclid=IwAR2UOjCxw2VbvIZzReg88gg4DSPW7oII51DudaE9cRN05gN61uIvTFRrV7g

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/4798

STT

