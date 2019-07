Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa sähkötupakasta: Kiistatta haitallista

Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa sähkötupakan vaaroista. WHO:n mukaan sähkötupakointi on kiistatta haitallista terveydelle ja tuotteita tulisi sen vuoksi säännellä.

Sähkötupakan käyttäjä hengittää laitteen kautta nikotiinipitoista höyryä. Sähkötupakka on kasvattanut suosiotaan muun muassa tupakoinnin lopettamista yrittävien keskuudessa, sillä palamistuotteiden puutteen takia sitä ei pidetä niin haitallisena kuin perinteistä tupakkaa. Viranomaiset kuitenkin pelkäävät, että sähkötupakasta on tullut myös väylä tupakointiin uusille käyttäjille.

Sähkötupakkatuotteiden sääntely on ollut vähäistä. Viime kuussa San Francisco kuitenkin kielsi sähkötupakan myynnin ja valmistuksen.

STT