Maajoukkuemies maksaa Korisliigassa kahden hyvän amerikkalaisen verran

Kotimaisista pääsarjapelaajista käydään seurojen kesken kovaa kilpailua miesten Korisliigassa ja lentopallon miesten Mestaruusliigassa. Varsinkaan korkean profiilin suomalaispelaajia ei ole tarjolla pilvin pimein kumpaankaan liigaan, ja heistäkin osa suuntaa ulkomaille, pelaa jo siellä tai lopettaa uransa.

Pelaajista on entistä enemmän kysyntää, sillä sekä Korisliigan että Mestaruusliigan joukkuemäärä kasvoi yhdellä ensi kaudeksi.

– Taistelu kotimaisista pelaajista on ihan älytön. Kyseessä on pelaajien markkinat. He voivat hinnoitella vapaasti itsensä, koska he luottavat siihen, että joku seura kuitenkin heidät ottaa, koska suomalaispelaajia ei ole tarpeeksi, kotkalaisen KTP-Basketin puheenjohtaja Jyrki Lindström paaluttaa.

Lindströmin mukaan jo pelkästään maajoukkueen portteja kolkuttelevien pelaajien palkkapyynnöt ovat koripallossa ”törkeän kalliita”.

– Maajoukkuemiehen hinnalla saa kaksi erittäin hyvää yhdysvaltalaispelaajaa. Monesti ihmiset ihmettelevät, miksi tuhlaamme rahamme jenkkeihin. Heillä on valitettavan väärä käsitys asiasta. Kyllä se on kotimaiset pelaajat, mihin ne rahat menevät, Lindström sanoo.

Henkilökemia auttoi Seagullsia hankinnoissa

Korisliigassa kotimaista osastoaan on vahvistanut erityisesti Helsinki Seagulls, joka nappasi joukkueeseensa Susijengistä tutut Shawn Huffin ja Antti Kanervon. Lisäksi Seagulls sai pidettyä maajoukkueen konkarisentteri Tuukka Kotin riveissään. Rahallako?

– Palkka on varmasti yksi syy. Myös paikkakunnalla saattaa olla merkitystä. Pitää kuitenkin nostaa omaa häntää, sillä henkilökemialla oli myös merkityksensä näissä sopimuksissa, Seagullsin uusi päävalmentaja Jussi Laakso kertoo.

Kaikilla ei ole taloudellisesti varaa värvätä kotimaista parhaimmistoa riveihinsä.

– Emme pysty panostamaan rahallisesti kärkinimiin. Nuoria, liigavalmiudet jo omaavia kotimaisia pelaajia on puolestaan liian vähän. Sen vuoksi on hankittava ulkomaalaispelaajia, Mestaruusliigassa pelaavan Raision Loimun puheenjohtaja Jukka Rajakangas summaa.

Rajakankaan mukaan kotimaiset ostomiehetkään eivät pelkällään takaisi katsojia hallille.

– Oman paikkakunnan kasvatit ovat katsojia kiinnostavia pelaajia. Toki poikkeuksena esimerkiksi Lelu (Olli-Pekka) Ojansivu, jonka persoona kiinnostaa yleisöä.

”Ulkomaalaiset ovat palkkasotureita”

Mestaruusliigan viime kauden hopeajoukkue Etta pelaa vuodesta toiseen erittäin suomalaispitoisella joukkueella. Oululaisseuran päävalmentajan Olli Kuoksan mukaan seura suosii kotimaisia pelaajia, koska se haluaa kehittää suomalaista lentopalloa.

– Suomalaisilla pelaajilla on halu pelata logolle. Se ei ole kestävää toimintaa, että ulkomaalaispelaaja tulee tänne vuodeksi ja lähtee sitten pois. Ulkomaalaiset ovat monesti palkkasotureita, Kuoksa kuvailee.

Etta osoitti, että kotimaisella pelaajaringillä on mahdollista saavuttaa menestystä Mestaruusliigassa. Korisliigassa ilman ulkomaalaisvahvistuksia pelaaminen ja pärjääminen on kuitenkin sula mahdottomuus.

– Tosiasia on, että jenkit ratkaisevat ottelut. Jos epäonnistut ulkomaalaishankinnoissa, ei menestystä tule ja toisaalta toisinpäin. Esimerkiksi Kouvolan Kouvot on pärjännyt viime vuosina paremmin kuin mitä nimilista on antanut ymmärtää, Lindström kehuu KTP-Basketin kymenlaaksolaista paikallisvastustajaa.

Märsky ja Yhdysvaltain yliopistosarjat pitävät talentit vuosia pois Korisliigasta

Miesten Korisliigassa seurojen pelaajatilannetta rassaa myös Koripalloliiton helsinkiläinen pelaajahautomo HBA Märsky, josta Lauri Markkanen ponnisti taannoin NBA-parketeille. Kun Märsky ottaa tulevaisuuden huippulupaukset suojiinsa, joutuvat liigaseurat haalimaan kotimaisia pelaajia yhä suppeammasta pelaajamassasta.

– Märsky kerää kerman päältä ja lähettää sitten ison osan pelaajista Yhdysvaltain yliopistoihin. Kun pelaajat palaavat Suomeen, puolet heistä lopettaa uransa. Tämä on toiminnassa Akilleen kantapää, KTP-Basketin puheenjohtaja Jyrki Lindström tuhahtaa.

Helsinki Seagullsin päävalmentaja Jussi Laakso pitää hienona asia, että suomalaispelaajat kelpaavat ulkomaille, mutta:

– Totta kai se vaikuttaa Korisliigan pelaajamarkkinoihin, kun ikäluokan top-pelaajat eivät ole 7-8 vuoteen liigaseurojen käytettävissä, Laakso sanoo.

Yksi valmennuskeskus ”ei tuota volyymia”

Lentopallossa liiton valmennuskeskuksen joukkue pelaa ja harjoittelee kaukana pääkaupungin hälystä, Kuortaneella.

– Tarvitsemme useamman alueellisen valmennuskeskuksen ympäri Suomen, jotta saisimme lisää nuoria pelaajia kotimaan liigaan. Nykyinen yhden keskuksen malli ei tuota volyymia, Raision Loimun puheenjohtaja ja urallaan lähes 150 maaottelua pelannut Jukka Rajakangas toteaa.

Miesten Mestaruusliigassa parran pärinää on kesän aikana aiheuttanut nelinkertaisena pelattava runkosarja. Joidenkin seurojen mielestä kolminkertainen runkosarja olisi riittänyt, toisten mielestä taas ei.

– Me nostimme nelinkertaisen runkosarjan puolesta käden ylös. Selvitykset ovat osoittaneet, että yleisö haluaa nähdä enemmän kotipelejä, liigaan nousseen joensuulaisen Karelian Hurmoksen urheilutoimenjohtaja Marko Räsänen kertoo.

Tiiviissä ottelutahdissa joukkueiden kokoonpanon syvyys joutuu tositestiin useamman kerran.

– Ainaisille puolapuilla roikkujille on tarjolla lisää peliaikaa liigassa. Mikään seura ei pysty ensi kaudella viemään otteluita läpi samalla kuusikolla, Räsänen kiteyttää.

