Maanantai on viileä koko maassa – etelään on ennustettu raekuuroja

Päivä valkenee tänään viileänä ja pilvisenä.

Yöllä maan keskivaiheilla liikkuneet sateet siirtyvät päivää kohden Etelä-Suomeen. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Antti Jylhä-Ollilan mukaan Lounais- ja Varsinais-Suomeen on ennustettu vesikuurojen lisäksi satunnaisia rae- ja ukkoskuuroja.

Lämpötilat jäävät ennusteiden mukaan laajalti alle 15 asteen. Puuskainen ja viileä koillistuuli viilentää säätä entisestään.

Kylmintä säätä on luvassa itärajan tuntumaan, jossa jäädään jopa 10-11 asteeseen. Korkeimmalle elohopea kohoaa Lapissa, jonne on ennustettu lähes 20 astetta.

