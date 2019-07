Macron aikoo perustaa Ranskaan avaruusvoimat

Ranskan presidentti Emmanuel Macron aikoo perustaa maalle sotilaalliset avaruusvoimat. Uusi puolustushaara on määrä perustaa virallisesti syyskuussa, ja siitä tulisi ajan mittaan osa Ranskan ilmavoimia.

Macron kertoi asiasta puolustusministeriön vastaanotolla Ranskan kansallispäivän aattona. Kansallispäivää vietetään sunnuntaina, ja juhlallisuuksien keskiössä on suuri sotilasparaati Pariisissa.

– Parannamme avaruuden tuntemustamme, suojelemme satelliittejamme paremmin ja aktiivisemmin, Macron visioi.

Puolustusministeri Florence Parlyn on määrä lähiaikoina kuvata Ranskan avaruusstrategiaa tarkemmin.

– Ajan mittaan ilmavoimista tulee ilma- ja avaruusvoimat. Päätämme välttämättömät investoinnit, Macron sanoi.

Parly on jo aiemmin puhunut tarpeesta luoda ranskalainen avaruusautonomia suojelemaan avaruustoimintaa ”eräiden suurvaltojen” aiheuttamalta uhalta.

Presidentti Donald Trump määräsi viime vuonna Yhdysvaltojen puolustusministeriön perustamaan avaruusjoukot.

