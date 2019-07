Macron kutsui Putinin kylään G7-maiden huippukokouksen alla – kaksikko tapaa keskiaikaisessa linnassa, jonne Macron asennutti yli 30 000 euron uima-altaan

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on vahvistanut kutsuneensa Venäjän presidentti Vladimir Putinin vierailulle.

Vierailun on määrä tapahtua elokuun 19. päivä, vain muutamaa päivää ennen kuin Macron isännöi G7-maiden huippukokousta. Maailman seitsemän talousmahtia tapaavat elokuun 24.-26. päivä Biarritzissa, Lounais-Ranskassa.

Tapaaminen Putinin kanssa järjestetään Ranskan presidentin kesäasunnolla keskiaikaisessa Breganconin-linnoituksessa, Välimeren rannikolla.

Macronin mukaan linnoitus valikoitui kohteeksi muun maussa siksi, että siellä on mahdollista työskennellä eristyksissä. Presidentti aiheutti viime vuonna Ranskassa kohun, kun selvisi, että hän oli rakennuttanut Breganconiin 34 000 euron uima-altaan kunnostustöiden yhteydessä.

Katse konflikteihin

Macron ei heti lauantaina täsmentänyt, mistä aiheista hän aikoo venäläisen vastinparinsa kanssa keskustella. Aiemmin hän on kommentoinut, että G7-maiden on yritettävä selvittää yhteistyövaihtoehtoja Venäjän kanssa. Erityisesti Macron viittasi yhteistyötapojen löytymiseen maailman kriisipesäkkeissä.

Venäjä ja G7-maat ovat erilinjoilla monien konfliktien ratkaisemisessa. Esimerkiksi Syyrian sisällissodassa Venäjä on asettunut tukemaan presidentti Bashar al-Assadin joukkoja. Venezuelassa Venäjä puolestaan tukee presidentti Nicolas Maduroa, jonka syrjään astumista länsimaat ovat vaatineet.

Vielä vuoteen 2014 asti Venäjä oli osa silloista G8-maiden ryhmää, mutta se joutui ulos Krimin valtauksen jälkeen.

