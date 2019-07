Mahlakankare ja Palometsä liikennemottiin

Salon uusi joukkoliikenne Paikku alkaa liikennöidä elokuussa osin ennestään tuttuja, mutta myös uudistuneita reittejä Salosta lähialueille. Pahin paikallisliikenteen loukku tulemaan olemaan Mahlakankareella ja Palometsässä, jossa bussi ei jatkossa kierrä. Tupurista kaupunkiin liikennöivä linja kulkee Tupurin Kalkkimäenrinnettä vanhalle valtatielle, Helsingintielle ja siitä Pahkavuoreen. Pahkavuoren asukkaat saavat pitkään kaivatun bussiliikenteen takaisin, kun asukkaat ovat olleet kokonaan ilman bussivuoroja.

Salon kaupungin liikennesuunnittelija Vesa-Matti Väistö harmittelee liikennöinnin loppumista laajassa osassa Salon asuntoalueita. Syynä reitin lopettamisella on se, että Mahlakankareella ja Palometsässä bussi joutuu ajamaan nykyisin osin pyörätietä pitkin, mistä asukkaat ovat valittaneet.

– Bussivuororeitti kulkee nykyisin kahdella pyörätiellä.

– Mahlakankareella ei saatu järjestettyä järkevästi liikennettä. Bussi ei mahdu alikulkusillasta, mikä estää reitin suunnittelun sitä kautta kaupunkiin. Palometsässä ei ollut järkevää ajaa ympyrää.

– Alueita ei saatu matka-aikojen eikä ajoneuvojen järkevän käytön suhteen yhdistettyä muihin linjoihin eikä myöskään kustannussyistä saatu järjestettyä omaa linjaa, selvittää Väistö.

Palometsässä lähimmät bussipysäkit ovat Inkereentiellä, ja Mahlakankareella Helsingintien päässä K-marketin luona.

– Elokuussa loppuu liikennöinti Mahlakankareen ja Palometsän läpi kokonaan, sanoo Väistö.

Kuitenkaan näitä alueita ei ole tarkoitus täysin hylätä, sillä asuntoalueet ovat olennainen osa kaupunkia.

– Tottakai linjastoa kehitetään jatkossakin. Niitäkin, joita nyt ei palvella, on pyrittävä palvelemaan. Vuoroja on tarkoitus lisätä, jos resursseja saadaan lisää. Myös Meriniittyä on tarkoitus palvella paremmin, painottaa Väistö.

Salon sairaalanmäkeen menevä joukkoliikenne kiinnostaa monia kuntalaisia. Sairaalanmäkeen pääsee kolmella bussilinjalla: Ollikkalasta uudistettu linja numero 3 Mathildedalista Salon kautta Ollikkalaan ja Valhojalle ajaa sairaalanmäen kautta.

Halikosta Sirkkulaan menevä vuoro on ennallaan, ja bussi menee myös sairaalanmäen kautta.

Myös Perniöstä Saloon kulkee linja 520 A sairaalanmäen kautta. Sen sijaan Taalintehtaalta tulevat ja Taalintehtaalle Perniöstä jatkavat vuorot 520 B eivät aja sairaalanmäkeen.

Kuitenkin Perniöstä kulkee linja 529 Saloon ja Taalintehtaalle sairaalanmäen kautta.

Linja 220 on olemassa ollut vanha linja. Se kääntyy Märynummella ja ajaa Vaskiolle sekä Saloon, mutta reitti on muutettu kulkemaan Hurtintietä Pappilan ja Ketunpesän kautta edelleen Meriniittyyn, jossa se palvelee lähinnä Salo IoT Campusta.

Kokonaan uusi koululaislinja numero 235 kulkee Salon ja Hajalan välillä.

Jatkossa myös Iilikkeestä pääsee bussikyytiin. Iilike on lisätty linjalle 120, joka kulkee Salosta Vartsalaan ja Kokkilaan. Kiikalastta Saloon kiertää bussi numero 403, ja linja lähtee Härjänvatsasta. Bussi kulkee Rekijoelta Inkereelle ja Saloon. Perniöstä Saloon kulkevaa bussivuoroa 520A on muutettu kiertämään ”alakautta”, Lupajantien kautta Saloon.

Salossa uudet aikataulut ja reittilinjasto otetaan käyttöön 8. elokuuta. Lukuvuoden aikana liikennöidään maanantaista perjantaihin. Koulupäivävuorot liikennöidään ainoastaan koulupäivinä, mukaan lukien lukukauden päätöspäivä. Arkipyhinä ei ole liikennöintiä.

– Bussiliikennettä on arkipäivisin maanantaista perjantaihin keskimäärin vain kello 18. saakka. Myöhäisvuorot puuttuvat koko keskustan alueelta, pahoittelee Väistö.

– Toivon bussien käyttäjiä, että Saloon saataisiin enemmän bussilinjoja ja parempaa vuorotarjontaa.

Koko Salon kaupungin alueelle on yhtenäinen linja-autotaksa. Yksittäinen matka maksaa 3,30 euroa riippumatta matkan pituudesta. Joukkoliikenneuudistus maksaa Salolle kaikkiaan noin 3,5 miljoonaa euroa.

Salossa joukkoliikenne Paikku liikennöi

Uudistettuja reittejä

Tupuri–Pahkavuori–Pertteli, linja 2

Ylärinne, lähtöpysäkki Alatammentie E – Ylärinne – Kalkkimäenrinne – Valtatie – Helsingintie – Otsonkatu – Karjaskylänkatu – Tahkonkatu – Helsingintie – Kirkkokatu – Raatihuoneenkatu – Mariankatu – (LA) – Annankatu – Mariankatu – Turuntie – Sepänkatu – Valtatie – Hämeentie – Ollikkalankatu – Niinistönkatu – Somerontie – Liipolantie – Kaivolantie, K-Marketin risteys.

*) Poikkeava vuoron aloituspaikka Tupurista klo 5.50: Kalkkimäenrinne, pysäkki Tähtäinkatu P suuntaan – Kalkkimäenrinne –Tammenrinne – Ylärinne.

Salo–Vaskio, linja 220

(LA) – Vilhonkatu – Annankatu – Mariankatu – Joensuunkatu – Meriniitynkatu – Vaskiontie – Kuruntie – Hurtintie – Prestkullantie – Vaskiontie – Hirvitie (Paloasema) – Vaskiontie – Säästäjäntie, Salen piha.

Salo–Hajala, linja 235 koulupäivisin

(LA) – Vilhonkatu – Annankatu – Mariankatu – Halikontie – Ristinkedonkatu – Ruuhikoskenkatu – Rikalankatu – Lautamiehentie – Turuntie – Yöntilä th.