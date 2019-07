Mainettaan parempi Paimionjoki odottaa säännöstelyn purkamista

– Olen nähnyt, kun säännöstelypato 1960-luvulla rakennettiin ja haluan nähdä, kun se puretaan.

Someron Pitkäjärvellä kasvaneelle ja asuvalle Totti Nuoritalolle Paimionjoki on ollut aina tärkeä osa elämää ja arkea. Sadan metrin päässä kotoa sijaitsevassa joessa on uitu, kalastettu ja veneilty.

Nuoritalo katseli 7–8-vuotiaana, kun kotitalon viereen Hovirinnankoskeen rakennettiin uutta patoa. Turun kaupunki oli saanut luvan ottaa Paimionjoesta vettä kaupunkilaisille ja vedenoton turvaamiseksi tarvittiin vedenvirtaamien säännöstelyä.

Pikkupojasta padon rakentaminen ja sukeltajien työn seuraaminen oli jännittävää, mutta nyt Nuoritalo odottaa innolla padon purkamista.

– Säännöstelystä luopuminen on tärkein asia, joka Paimionjoen vesistön hyväksi voidaan tehdä, Nuoritalo painottaa.

Padon rakentaminen on jäänyt elävästi mieleen myös pitkäjärveläiselle Seppo Oksaselle . Ennen padon rakentamista vesistö ruopattiin ja työtä varten piti tietää joen syvyys.

– Mittasin isäni kanssa joen syvyyden narun kanssa Pitkäjärveltä Somerolle. Naru pudotettiin veteen 50 metrin välein, Oksanen muistelee.

Oksanen ehti myös valaa patoa betonista, ennen kuin lähti armeijaan. Nyt myös hän odottaa joen säännöstelyn purkamista, sillä Turun kaupunki ei enää tarvitse Paimionjoen vesistöä veden varalähteeksi.

Kosken puolella sijaitsevasta Karjakoskesta on jo poistettu säännöstelypato luukkuineen. Tilalle tehtiin vuonna 2015 pääosin kivistä luonnon ehdoilla vettä läpi päästävä pohjapato. Pitkäjärvellä tehdään sama, mutta suunnitelmat odottavat vielä hyväksyntää.

– Säännöstelypadot lisäävät vedenpinnan kausivaihteluita, eli välillä vesi lasketaan matalalle ja välillä joki tulvii. Vedenpinnan vaihtelut tasaantuvat, kun säännöstely loppuu, Nuoritalo huomauttaa.

Paimionjokea koskevat suunnitelmat ovat parhaillaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston käsittelyssä. Samalla kun Hovirinnan säännöstelypato puretaan, tehdään Palikaisiin uusi pohjapato.

– Suunnitelmalla on myös vastustajia, joten muutosten toteuttamiseen saattaa mennä aikaa, Someron ympäristönsuojelusihteeri Timo Klemelä huomauttaa.

Klemelälle Paimiojoen vesistö on tuttu paitsi työn puolesta myös vapaa-ajalta. Innokas kalastaja viihtyy veneineen vesistön alkulähteellä Somerniemen Painio-järvellä, josta nousee kuhaa, haukea ja ahventa.

Vesistön elämää läheltä seuraaville Paimionjoki on tärkeä asia, mutta ulkopuolisten arvostuksessa on parantamisen varaa. Tästä kertoo myös joen vanha ”lempinimi” kurajoki.

– Paimionjoen vesistöä arvostetaan aivan liian vähän. Se johtuu ruskeasta vedestä, Totti Nuoritalo ja Seppo Oksanen toteavat.

He muistavat veden sameuden jo lapsuudesta.

– Sukeltaessa ei 20 senttiä pidemmälle nähnyt.

Savimaat antavat sen läpi virtaavalle joelle ruskean värin, joka on yhtä aikaa olennainen osa vesistöä ja taakka. Asia on tuttu myös Paimionjoki-yhdistyksessä, joka perustettiin yhdeksän vuotta sitten parantamaan vesistön tilaa.

– Viimeksi Suomi meloo -tapahtumassa saimme vakuutella ruskeaa vettä kauhistelleille, että vesi on puhdasta ja uimakelpoista, Paimionjoki-yhdistyksen toiminnanjohtaja Sanna Vesa huomauttaa.

Monen muun vesistön tavoin Paimionjoki on rehevöitynyt, mutta ruskea vesi on paljon puhtaampaa, kuin mitä katsoja äkkiseltään luulisi. Nuoritalo muistuttaa, että maatalouden muutos on puhdistanut myös Paimionjokea.

– Esimerkiksi nykyajan lannanlevitys on ihan toista kuin 70- ja 80-luvuilla, alusta saakka Someron maataloustuottajien edustajana Paimionjoki-yhdistyksen hallituksessa istunut Nuoritalo huomauttaa.

Kooltaan Paimionjoki on kaikkea muuta kuin mitätön puro. Somerolta Kosken, Marttilan ja Liedon kautta Paimioon virtaava joki on suurin Saaristomereen virtaavista joista. Joella on pituutta 110 kilometriä ja varsinkin yläjuoksulla Someron päässä vesistöön kuuluu useita järviä.

Järvistä suurin on Painio. Vesistön syvin kohta taas löytyy Hirsjärveltä, jossa vettä on 30 metriä.

Painio on yksi nykyisen vedensäännöstelyn kärsijöistä. Tutkimusten mukaan järveen tulee vuodessa kymmenen miljoonaa kuutiota väärään suuntaan virtaavaa vettä.

– Takaisinvirtaus on Painiolle suuri ongelma, sillä järveen tulee sameaa ja ravinteikasta vettä, mikä rehevöittää järveä, Timo Klemelä toteaa.

Paimionjoki virtaa uomassaan ja jokilaaksossa paljolti piilossa, ihmisten tavoittamattomissa. Aiemmin joen rantoja värittivät lukuisat hiekkarannat, kun maaseudulla riitti väkeä.

– Pitkäjärvelläkin oli aina parikymmentä tenavaa uimassa yhtä aikaa. Ei siinä ehtinyt ranta pusikoitua eikä pohja liettyä, Totti Nuoritalo huomauttaa.

Jokimaisemaan on ehtinyt vuosien aikana liittyä jos minkälaista suunnitelmaa. Joen varrella Someron Åvikin kartanossa kasvanut Erik Haggrén kertoo, että ensimmäisen maailmansodan aikoihin joen tuntumaan suunniteltiin Turku–Pietari-junarataa. Oikoradaksi nimetty hanke hautautui Suomen itsenäistyttyä.

Joella on myös pitkä muisti. Yhdeksän vuotta sitten vesistön pohjakerrostumista otettiin sedimenttinäytteitä Åvikissa ja Pitkäjärvellä.

– Kerrostumissa näkyi muun muassa Åvikin lasitehtaan palo vuonna 1830 ja Tsernobylin räjähdys vuonna 1986. Samalla lailla pystyttiin jäljittämään maanviljelyksen alkaminen ja lyijyn poistuminen bensiinistä, Haggrén huomauttaa.

Paimionjoen kosket ovat jauhaneet maaseudulle sähköä. Joen varrella Paimiossa ja Tarvasjoella on edelleen kolme toimivaa vesivoimalaa.

Paimionjoki-yhdistyksen yhtenä tavoitteena on nostaa vesistö ylös unholasta ja auttaa ihmisiä pääsemään joelle. Tätä varten vesistön varteen on tehty luontopolkuja.

– Polkuja on tällä hetkellä Koskella, Marttilassa ja Paimiossa, lisäksi Tarvasjoelta löytyy rinneportaat. Tavoitteena on saada luontopolku kaikkiin Paimionjoen varren kuntiin, Sanna Vesa kertoo.

Kunnilla on omat suunnitelmansa Paimionjoen nostamiseen. Someron kaupunginjohtajalle Sami Suikkaselle vesistö on tuttu jo lapsuuden kalastusretkiltä Koskelta. Tätä nykyä hänet voi nähdä virvelin kanssa muun muassa Painiolla.

Suikkanen nostaa Someron unohdetuista Paimionjoen kohteista esille Akustinpuiston, joka sijaitsee keskustassa Kirkkojärven rannalla.

– Hieno veden ääressä sijaitseva puisto on piilotettu helmi, sillä edes paikkakuntalaiset eivät tiedä sitä. Sinne pitäisi saada muun muassa ulkoilureittejä, jotta alue saataisiin esille, Suikkanen toteaa.

Kosken kunta haluaa kehittää Paimionjoen varressa keskustassa sijaitsevaa Myllyrantaa ja on kiinnostunut myös ostamaan alueen. Myllyrannassa on luontopolku ja nuotiopaikka ja sen vanha myllytorppa on kunnostettu. Kosken kunnanjohtaja Jukka Matilainen korostaa Paimionjoen rannan olevan keskeinen osa Koskea.

– Jokivarsi on meille voimavara ja mahdollisuus. Kunnalla on Myllyrantaan erilaisia ideoita, joita pohditaan tulevassa kaavoituksessa, Matilainen sanoo.

Paimion kaupunki on panostanut viime vuosina Paimionjoen rannalla sijaitsevaan Jokipuistoon.

– Jokipuistosta kehitetään keskustaan isoa tapahtuma-aluetta ja sinne on tulossa myös suuri leikkipuisto. Tänä kesänä rannassa pidetään toista kertaa oma festari. Jokipuisto on yksi tapa, jolla yritämme saada keskustan läpi kulkevaa Paimionjokea esille, Paimion kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki huomauttaa.

Suikkanen, Matilainen ja Jussinmäki ovat yhtä mieltä siitä, että Paimionjoen arvostusta ja näkyvyyttä on varaa nostaa. Samalla pitää erilaisilla reiteillä ja poluilla varmistaa se, että joelle voi myös päästä.