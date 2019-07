Mäkilän traktorimuseoon puhujaksi ministeri Leppä

Mäkilän traktorimuseossa Somerolla pidettävän perinnepäivän juhlapuhujaksi saapuu maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.). Ol hollil -perinnepäivää vietetään 13.heinäkuuta.

Tapahtumaa vietetään jo 18. kertaa Someron Käriläntiellä, jossa tilaa pitää kolme sisarusta.

Esillä on toistasataa traktoria, joita on kerätty vuodesta 1991 lähtien. Traktorikavalkadissa esitellään 1950-luvun suurtraktorit.

Tilalla on useita erilaisia työnäytöksiä kello 10.30 alkaen. Ohjelmassa on muun muassa kattopäreiden tekoa, ja lisäksi esitellään erilaisia vanhoja työkoneita. Vanhempaa työkonetta edustavat hevoset, joita valjastetaan. Paikalla on myös seppä ja savenvalaja.

Päivä päättyy kello 16:n maissa. Tapahtuman järjestelyistä vastaa Mäkilän traktorimuseon kannatusyhdistys.