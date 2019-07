Malta ottaa vastaan yli 50 mereltä pelastettua siirtolaista – Italian Salvini haukkuu pelastajia merirosvoiksi

Malta on sopinut Italian kanssa ottavansa vastaan 55 Välimereltä pelastettua siirtolaista, joita Italia oli kieltänyt rantautumasta.

Maltan hallitus kertoi sopineensa Italian kanssa siitä, että vastineeksi uusien siirtolaisten ottamisesta Italia ottaa puolestaan saman määrän aiemmin Maltaan otettuja siirtolaisia.

Italian oikeistopopulistisen hallituksen sisäministeri Matteo Salvini on haukkunut siirtolaiset mereltä pelastaneita vasemmistoaktivisteja ”tottelemattomiksi ja väkivaltaisiksi merirosvoiksi”.

Pelastettujen siirtolaisten joukkoon kuului tiettävästi ainakin 11 naista, joista kolme on raskaana, sekä neljä lasta.

Viime viikolla Italian viranomaiset ottivat haltuunsa Lampedusan saarelle siirtolaisia kuljettaneen saksalaisen avustusjärjestön laivan ja pidättivät sen kapteenin.

