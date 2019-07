Marjastuskausi starttaa mustikoista

Kesän ensimmäinen mustikkapiirakka maistuu makoisalta. Pullapohja on pehmeä, ja mustikkatäyte mehevä. Helena Aaltonen on leiponut piirakan aamulla, aamupäiväkahvin aikaan se on vielä haaleaa.

Tästä alkaa suomusjärveläisen Aaltosen mustikka-aika, joka jatkuu viikkoja. Hän pakastaa, keittää hilloa, leipoo ja nauttii marjoista sellaisenaan puuron päällä ja pöperönä, jossa markat survotaan sokerin ja talkkunan kanssa. Ja, ennen kaikkea, hän poimii.

– 10 ämpäriä helposti. Jos on hyvä vuosi, se ei ole iso määrä.

Aaltonen poimii punaisella poimurilla, joka on käteen sopiva ja näpsä. Kun toiselle kädellä taivuttaa varpuja, poimurilla noukkii nopeasti. Kun marjat putsaa metsässä marjaläviköllä, kotiin tullessa on ämpärillinen puhtaita marjoja.

– En pidä poimijoista, jotka raastavat varretkin. Onneksi Kettulassa ei ole ollut paljon tällaisia poimijoita.

Ennen vanhaan pullaa leivottiin joka lauantai. Nykyisin harvemmin, mutta kesän mittaan Aaltonen pyöräyttää monet piirakat.

– Jos jää ylimääräistä, soitan Taisto-veljen perheelle. He pitävät mustikoista, hän kertoo iloisena.

Vertailun vuoksi pöydässä on useampaa sorttia. Pullapohjapiirakan lisäksi on murotaikinapiirakkaa mustikka- sekä mustikka-vadelmatäytteellä.

– Minusta pullapohja maistuu paremmalta. Mustikkapiirakka tuoreista marjoista on eri juttu kun pakastemustikoista, hän makustelee.

Ulko-ovi käy, ja puoliso, Pertti Pajunen, tulee kaupasta.

– Tules ottamaan kahvia ja mustikkapiirakkaa.

Pajunen saa kuulla, että piirakka on todella hyvää.

– Olisin yllättynyt, jos näin ei olisi!

Hän ei ota kantaa siihen, millainen mustikkapiirakka on parasta.

– Syön fiilispohjalta kumpaa sattuu olemaan.

Mustikoita hän ei poimi, mutta puolukoita kyllä. Niitä säilötään survoksena isoon lasipurkkiin ja päälle kaadetaan sen verran vettä, että pinta peittyy. Kansi päälle ja kylmiöön, jossa marjat säilyvät hyvin.

Metsänhoitoyhdistys Salometsässä työskentelevä Aaltonen on tottunut kulkemaan metsässä. Hän marjastaa Kettulan metsissä, jotka ovat tuttuja lapsuudesta asti.

Tänä vuonna puolukkaa ja metsävadelmaa näyttäisi tulevan hyvin, mutta mustikkaa heikommin.

– Sanotaan, että tosimarjastaja löytää mustikoita, mutta minä olen harrastaja, hän naurahtaa.

Keskiviikkona mustikat maksoivat Salon torilla 10 euroa litra.

– Herran tähden! En ole koskaan ostanut mustikoita. Mansikoita ostan, sillä juurimato tuhosi omat puskat.

Tämän viikon uutinen oli, että taloudellisesti ajatellen mansikoita ei kannata pakastaa itse, vaan ne kannattaa ostaa kaupan pakastealtaasta.

– Käsittämätön ajatus. Mieleeni ei ole tullut ostaa pakasteena, miksi kaikki pitää saada valmiina?

Aaltonen on ollut vuosikymmeniä Kettulan pienviljelijäyhdistyksen sihteeri. Vähitellen hänestä on tullut myös yhdistyksen leipuri, mikä ei haittaa lainkaan, päinvastoin.

– Viimeksi leivoin veljen vaimon, Paula Väisäsen, kanssa karaoketansseihin satakunta korvapuustia, voisilmäpullaa ja kanelikierteitä. joihinkin tilaisuuksiin, kuten kansanlaulukirkkoon, tehdään myös suolaista syötävää.

Yhdistyksen omistamaa, 1930-luvulla rakennettua, Kettulan pirttiä ylläpidetään ja kunnostetaan talkoilla. Ilman osaavia tekijöitä talon ylläpito olisi vaikeaa. Eri tilaisuuksissa myydään kahvia ja pullaa yhdistyksen hyväksi.

– Seuraavaksi pitäisi hankkia astianpesukone, tehdä sisävessat ja uudistaa kuistia. Näitä varten tarvitaan jo avustusta, ei riitä kahvin ja pullan myyminen.

Helenan

mustikkapiirakka

Pohja

100 g voita

1,5 dl sokeria

1 muna

2,5 dl vehnäjauhoja

Täyte

noin 6 dl mustikoita

sokeria maun mukaan

2 rkl perunajauhoja

Sekoita kuivat aineet keskenään. Nypi huoneenlämpöinen voi joukkoon. Lisää lopuksi muna.

Taputtele taikina pyöreän piirakkavuoan pohjalle ja reunoille. Levitä mustikat piirakkapohjalle ja ripottele päälle sokeria sekä perunajauhoja.

Paista 200 asteessa noin puoli tuntia.

Trömperissä

mustikka-

piirakkaa

nimikkopäivänä

mustikkapiirakkapäivää vietetään tiistaina 6. elokuuta. Päivää on vietetty vuodesta 2017.

Varaslähtö otetaan Trömperin kestikievarissa Hajalassa sunnuntaina 4. elokuuta.

– Viime vuonna mustikkapiirakkapäivä sai suuren suosion, kertoo kesäemäntä Noora Hinkka .

Siispä päivä päätettiin järjestää uudelleen. Hän kertoo, että vuosi sitten mustikkaleivonnaiset tulivat valmiina, mutta nyt hän leipoo itse.

– En ole vielä suunnitellut mitä. Hyviä vaihtoehtoja on monia. Tykkään kermaviilipäällysteisetä mustikkapiirakasta, mutta yleensä kesän ensimmäinen piirakka on muropohjainen. Pullapohjakin on hyvä.

Leipomista määritää myös se, millainen mustikkasadosta tulee.

– Äiti on kova poimimaan mustikoita. Jos poimurilla pääsee poimimaan, voidaan poimia talkooporukalla, Hinkka suunnittelee.

Trömperin kestikievari on osa Salon historiallista museota, SAMUa. Siellä voi nauttia mustikkapiirakkaa 1800-luvun hengessä. Kahvila ja museoalue on avoinna kaksi kuukautta kesässä, ylläpitoon osallistuu kotiseutuyhdistys Rikala-seura.