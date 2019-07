Matildasta maailmalle

Berliini, Milano, Ateena, Amsterdam, Venetsia. Siinä kaupunkeja, joiden gallerioissa on voinut törmätä matildedalilaisen Tommi Loimovuoren valokuviin parina viime vuotena.

Mutta ennen sitä Loimovuori kulki kamera kainalossa vuosia, jo kauan ennen digitaalisten kameroiden aikaa. Valokuvaus kolahti toden teolla sukellusreissuilla Aasiassa. Tuolloin tulivat markkinoille ensimmäiset digitaaliset pokkarikamerat. Matkoillaan Loimovuori kuvasi paljon myös veden alla.

– Silloin tuli mieleen, että pitäisikö tätä ruveta miettimään vakavamminkin, Loimovuori muistelee.

Se, miten tähän pisteeseen päästiin, on myös tarina paikallisuudesta. Puoliammattilaiseksi itseään kuvaava Loimovuori on kuvannut muun muassa nettisivujen valokuvat niin Kyläravintola Terholle, Teijo Action Parkille kuin Ruukin kehräämöllekin. Sitten tuli suvantovaihe.

Uutta potkua Loimovuori löysi valmistellessaan Ruukin kehräämön sivujen kuvauksia Niina Hemmingin kanssa. Se oli Loimovuoren mukaan uusi avaus erityisesti ihmisten valokuvaamiseen.

– Siitä lähtien on ollut onnea. Ne, joita olen pyytänyt kuviin, ovat siihen suostuneet. Siitä lähti uusi into tähän hommaan.

Innostus johti myös siihen, että Loimovuori päätti kokeilla onneaan ulkomaisissa valokuvauskilpailuissa. Sitten alkoi tapahtua.

– Pistin Googleen haun ’photography contest’ (valokuvauskilpailu) ja sitä kautta niitä sitten löytyi. Olen laittanut valokuviani myös GuruShots -palveluun, ja sitä kautta on mennyt yksi tai kaksi kuvaa maailmalle näyttelyyn.

GuruShots on palvelu, johon kuka tahansa voi ladata valokuvansa, ja osallistua jatkuviin kilpailuihin, joissa yleisö pääsee äänestämään suosikkiaan. Osassa kilpailuja valokuvia on valtava määrä.

– Yhdessäkin kilpailussa oli mukana 27 000 kuvaa, ja jos siellä pääsee sadan parhaan joukkoon, niin se on jo aika iso juttu, Loimovuori sanoo.

Ensimmäinen ulkomainen näyttely on Berliinissä Blue Art Galleryssä oli perjantaina. Loimovuorelle isoin juttu on ollut It’s Liquid -näyttely, joka järjestettiin Venetsian biennaalin oheistapahtumana kesäkuussa. Kuvia näyttelyihin yhdeltä valokuvaajalta pääsee yksi.

– Olisi varmaan pitänyt mennä paikan päälle verkostoitumaan, mutta olen huono seisomaan samppanjalasi kädessä ja puhumaan tyhjänpäiväisyyksiä, Loimovuori sanoo.

Siitä huolimatta yhteydenottoja on tullut jonkin verran. Ulkomaisista kilpailuista Loimovuori sai uutta itseluottamusta. Kilpailuja seurasi yhteistyö salolaisen miesten alusvaatefirma The Other Danish Guyn kanssa. Mainoskuvia on päätynyt niin Iltasanomien kuin Helsingin Sanomien koko sivun mainoksiksi.

– Kyllähän se mainospiireissä on todella hyvää näkyvyyttä, Loimovuori sanoo.

The Other Danish Guylle ja toiselle matildedalilaiselle, omistaja Tommi Lähteelle Loimovuori antaa kiitosta.

– Meillä on hieno yhteinen sävel löytynyt. Tommi luottaa siihen, mitä ja miten kuvaan, vaikka kyse on mainoskuvaamisesta.

Loimovuori on yrittänyt miettiä, miksi kuvat ovat päätyneet, sinne minne ovat päätyneet.

– Olen tullut siihen lopputulokseen, että osatekijänä on ainakin se, että en ole laskelmoinut yhtään. Muilta olen saanut sellaista palautetta, että kuvissani on tarinaa, jotain muutakin kuin vain teknistä osaamista.

Tekninen osaaminen on Loimovuoren mukaan ajan henki.

– Vaikka arvostan teknistä osaamista, valtava yliteknisyys ei ole minun juttuni sitten yhtään. Se ei liikuta. Kuvat ovat nykyään usein sellaisia, että ihan kuin maailmassa ei olisi enää valoja ja varjoja, kaikki on niin loppuun hiottua, Loimovuori sanoo.

Loimovuori uskoo, että trendi tulee vielä kääntymään.

– Muovisuus ei voi kestää loputtomiin. Ajattelen, että valokuvaukseen pätee vähän sama kuin musiikkiin. Tuotteistetulla ja loppuun asti hiotulla pääsee tiettyyn pisteeseen, mutta todelliset yllätykset tulevat, kun ei laskelmoi. Musiikkipuolella 90-luvun grunge-bändi Nirvana on esimerkki sellaisesta.

Valokuvauksessa kiehtoo ainutlaatuisen hetken taltioiminen – hetken, joka ei ole toistettavissa.

– Kamera kädessä katselee maailmaa eri tavalla.

Loimovuori haluaa näyttää, mitä tarkoittaa ja kaivaa Instagram-tililtään kuvan kuvaamastaan sepästä. Kuvaan on ikuistettu hetki, jossa silmänräpäyksen ajan kipinät muodostavat huikean valoilmiön. Ne näkyvät valokuvassa pitkinä valoviivoina, kuin tähtisadetikun säteinä.

– Kameralla pystyy tallentamaan sen nanosekunnin kestävän hetken, jota ihmissilmä ei ehdi näkemään.

Valokuvauskeikkojen suhteen Loimovuori on kaikkiruokainen.

– Pidän vahvuutenani sitä, etten ole erikoistunut mihinkään vaan kuvaan kaikkea.

Muille valokuvaharrastajille Loimovuori antaa neuvon lähettää kuvia rohkeasti matkaan.

– Ei kannata yrittää miellyttää ketään, vaan luottaa omaan näkemykseensä.

Tommi Loimovuoren töihin voi tutustua osoitteessa www.loimovuoriphotography.comsekä Instagram-palvelussa @loimovuoriphotography