Media: Venäjä-tutkintaa johtanut Mueller saa lykättyä kongressin kuulemistaan viikolla

Yhdysvalloissa Venäjä-tutkintaa johtanut erikoissyyttäjä Robert Mueller on sopinut kongressin kuulemistilaisuutensa lykkäämisestä viikolla eteenpäin. Asiasta uutisoi muun muassa Washington Post.

Muellerin oli alun perin määrä saapua kongressin valiokuntien avoimeen kuulemiseen ensi keskiviikkona. Erikoissyyttäjä kuitenkin ehdotti kuulemisen lykkäämistä. Samalla hän tarjosi mahdollisuutta kuulemisen keston pidentämiseen.

Kongressin oikeus- ja tiedusteluvaliokunnat hyväksyivät Muellerin ehdotuksen pitkällisten neuvottelujen jälkeen. Uuden suunnitelman mukaan Mueller vastaa valiokuntien kysymyksiin 24. heinäkuuta.

Mueller kommentoinut tutkintaa nihkeästi

Muellerin kuulemista on odotettu kiivaasti, sillä hän on toistaiseksi kommentoinut vain niukasti lähes kaksi vuotta kestäneen Venäjä-tutkinnan tuloksia.

Mueller ei ottanut tutkinnan loppuraportissa kantaa siihen, syyllistyikö presidentti Donald Trump oikeuden estämiseen. Sen sijaan Mueller ei löytänyt näyttöä epäilyille, että Trumpin vuoden 2016 presidentinvaalikampanja olisi syyllistynyt vehkeilyyn Venäjän kanssa.

New York Timesin mukaan tulevaa kongressin kuulemistilaisuutta voidaan pitää käänteentekevänä. Yhdysvaltain kongressi yrittää edelleen demokraattiedustajien johdolla saada tolkkua siihen, syyllistyikö Trump oikeuden työn haittaamiseen.

Toukokuussa Mueller kommentoi tutkintaansa lyhyesti ja sanoi, että hänen toimistonsa ei voinut sen enempää syyttää Trumpia oikeuden estämisestä kuin vapauttaa tätä epäilyistä. Kongressin odotetaan tivaavan Muellerilta lisäselvyyttä ainakin tähän asiaan.

Mueller tähdensi myös, että jos hänen toimistollaan olisi täysi varmuus siitä, että presidentti selvästi syyllistyi rikokseen, he olisivat tehneet asian selväksi.

https://www.washingtonpost.com/politics/mueller-offers-to-delay-testimony-one-week-to-give-lawmakers-more-time-for-questions/2019/07/12/21849ffe-a4ae-11e9-b732-41a79c2551bf_story.html?utm_term=.cf056a10d87b

https://www.nytimes.com/2019/07/12/us/politics/house-democrats-mueller-hearings.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage

STT

Kuvat: