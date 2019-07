Mediatiedot: Yhdysvaltain kansallisen tiedustelun johtaja Dan Coats jättänee tehtävänsä lähipäivinä

Yhdysvaltain kansallisen tiedustelun johtajan Dan Coatsin uskotaan jättävän tehtävänsä lähipäivinä, kertovat kansainväliset mediat.

ABC News kertoo, että useat lähteet vahvistavat tiedon. ABC:n lähteiden mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kallistumassa siihen suuntaan, että hän nimeäisi republikaanien kongressiedustajan John Ratcliffen Coatsin korvaajaksi.

Hallintolähteen mukaan Coatsin on pitkään uskottu lähtevän omasta aloitteestaan, New York Times kertoo. Lehden mukaan Coatsin lähdön tarkka päivämäärä ei ole tiedossa.

STT