Mercedes aikoo palauttaa päiväjärjestyksen formula ykkösissä

Formula ykkösten odotetaan palaavan tulevana viikonloppuna Silverstonessa Britannian gp:ssä päiväjärjestykseen. MM-sarjaa hallinneen Mercedeksen on määrä palata Silverstonessa vallankahvaan.

Viime vuoden lopusta lähtien kymmenen gp-kisaa peräjälkeen vieneen Mercedeksen voittokulku katkesi reilut puolitoista viikkoa sitten Itävallassa. Spielbergin kuumuudessa voittoon kaasutteli Red Bullin Max Verstappen ennen Ferrarin Charles Leclerciä. Valtteri Bottas ajoi Mercedeksen ylikuumenneella moottorilla kolmanneksi, ja MM-sarjaa johtava tallikaveri Lewis Hamilton oli vasta viides.

Silverstonessa on viileämpää kuin Spielbergissä, joten Mercedeksen moottorit eivät joudu Britanniassa yhtä kovalle koetukselle.

Hamiltonilla on kiikarissa Silverstonessa uransa kuudes ykköstila. Se veisi lukuisia ennätyksiä kärkkyvän brittikuljettajan Silverstonessa yksin voittotilaston kärkeen, ohi maanmiehensä Jim Clarkin ja ranskalaismestari Alain Prostin.

– Tästä on tullut kisa, jota arvostan kauden kilpailuista eniten. Tämä on kisaviikonloppu, josta nautin eniten, kauden seitsemättä voittoaan tavoitteleva Hamilton sanoi kotikilpailunsa kynnyksellä.

Hän johtaa kuljettajien MM-sarjassa toisena olevaa Bottasta 31 pisteellä. Kauden 21 MM-kilpailusta on jäljellä 12.

Oikeaa kilvanajoa

Formula ykköset saivat edellisessä Itävallan gp:ssä pitkästä aikaa hyvää mainosta. Useamman tylsän kilpailun jälkeen Spielbergin radalla nähtiin oikeaa kilvanajoa.

Mercedeksen voittoputken katkeaminen oli F1:n mielenkiinnon kannalta hyvä uutinen. Red Bullille Verstappenin voitto antoi monen vaisun kilpailun jälkeen tarvittavaa itseluottamusta.

Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner ylistää huippunopeaksi tiedettyä mutta selvästi aikuistunutta Verstappenia MM-sarjan parhaaksi kuljettajaksi.

– Max on ollut maailman paras, luultavasti 12 viime kuukauden ajan. Hän on tulevaisuuden mies. Tämä laji tarvitsee lisää sellaisia kuljettajia kuin Max, Horner hehkutti.

Vuodesta 1950 ajettuun Britannian gp:hen Silverstoneen odotetaan yleisöryntäystä. Kilpailunjohtaja Stuart Pringle uskoo, että viime vuoden 140 500 katsojan määrä ylittyy.

– Tästä tulee yleisömäärältään suurin kilpailu sitten vuoden 1992, kun Mansell houkutteli katsojia Silverstoneen, Pringle sanoi.

Britannian Nigel Mansell huipensi F1-vuotensa 1992 ajamalla kauden lopussa maailmanmestariksi. Hän voitti Silverstonessa urallaan kolme kertaa.

STT

