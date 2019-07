Mies työnsi lapsen ja äidin junan alle Saksassa – kahdeksanvuotias kuoli

Saksassa kahdeksanvuotias lapsi kuoli tänään, kun mies työnsi pojan ja hänen äitinsä junan alle juna-asemalla Frankfurtissa, poliisi kertoo.

Teosta epäilty 40-vuotias mies yritti paeta paikalta, mutta teon todistaneet saivat hänet kiinni, ja poliisi pidätti miehen.

Pojan äiti loukkaantui ja on hoidettavana sairaalassa. Asemalle saapuva Intercity Express -suurnopeusjuna ajoi lapsen päältä.

Poliisi on käynnistänyt murhatutkinnan ja kertoi kuulustelevansa epäiltyä. Poliisi yrittää parhaillaan selvittää miehen mahdollista motiivia.

Deutsche Wellen mukaan poliisin edustaja Isabell Neumann kertoi, ettei uhrien ja epäillyn välillä näytä olevan yhteyttä. Poliisi ja palokunta tekevät tapahtumapaikalla parhaillaan raivaustöitä. Asema on Deutsche Wellen mukaan yksi maan kiireisimmistä. Saksalaisen NTV:n mukaan asemalla käy päivittäin 500 000 ihmistä.

Epäillyn kerrotaan yrittäneen työntää myös muita ihmisiä raiteille, kertoo Deutsche Welle.

Sisäministeri lupaili apua tutkintaan

Hessenin osavaltion pääministeri Volker Bouffieri kertoo NTV:n mukaan, että uutinen ravisutteli häntä.

– On järkyttävää, että äiti ja lapsi työnnettiin saapuvan junan eteen. Tämän hirvittävän teon selvittäminen on nyt toimivaltaisten viranomaisten käsissä, Bouffier kertoi.

Spiegelin mukaan liittovaltion sisäministeri Horst Seehofer keskeytti lomansa junaturman vuoksi. CSU-poliitikko Seehofer kertoo aikovansa tavata viranomaisia ja turvallisuus viraston edustajia viimeaikaisten vakavien rikosten vuoksi.

Hän lupasi myös tarjota osavaltiolle apua, jos sitä tarvitaan. Hän mainitsi esimerkiksi mahdollisen liittovaltion poliisin tai rikospoliisin resurssien käytön tutkimuksissa.

NTV:n mukaan Frankfurtin tekijä olisi eritrealainen.

Uhrit ja tekijät eivät tunteneet toisiaan

Kymmenen päivää aikaisemmin Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa läntisessä Saksassa sattui samankaltainen tapaus. Duisburgin lähellä Voerdessa 34-vuotias nainen kuoli, kun mies työnsi hänet junan eteen.

Spiegelin mukaan teosta on vangittuna 28-vuotias mies. Häntä epäillään murhasta.

Niin kuin myös Frankfurtin tämänpäiväisessä tapauksessa, eivät Voerden tapauksen epäilty ja uhri tunteneet toisiaan entuudestaan.

NTV:n mukaan Voerden murhasta epäillyn tekijän verinäytteestä olisi löytynyt viitteitä kokaiinista. Duisburgilainen syyttäjä Alexander Bayer painottaa, ettei tämä kuitenkaan tarkoita, että teko olisi tehty huumeen vaikutuksen alaisena.

https://www.dw.com/en/germany-boy-dies-after-being-pushed-in-front-of-train/a-49785190

https://www.n-tv.de/panorama/Mann-stoesst-Kind-vor-Zug-Junge-stirbt-article21174321.html

https://www.spiegel.de/panorama/justiz/frankfurt-am-main-junge-vor-ice-gestossen-volker-bouffier-fassungslos-a-1279537.html

STT

Kuvat: