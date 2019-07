Mini-varsan elämä alkoi kivikkoisesti, kun sen äiti ja sisko kuolivat – nyt rinnalle on löydetty keinoemo

– Mini on sitkeäluonteinen lellivauva, Irina Kokko luonnehtii reilun kuukauden ikäistä varsaa.

Sitkeä sen on pitänytkin olla, jotta se on selvinnyt elämänsä ensihetkistä. Kokon mielestä varsan eloonjäänti on ollut osittain kiinni sen sinnikkäästä luonteesta.

Mini-varsan syntyminen itsessään oli Kulta-ahon ratsutallin väelle yllätys. Kukaan ei tiennyt sen äidin kantavan kaksosia.

Tiamarigonda-tamman varsominen oli päättynyt suruun, kun sen synnyttämä tammavarsa menehtyi varsomisen aikana.

– Varsa ei elvytyksestä huolimatta näyttänyt elonmerkkejä.

Varsan napanuora oli katkennut kohdussa jo ennen syntymää. Se kuoli todennäköisesti hapenpuutteeseen.

Suru muuttui hämmästykseksi, kun tamma alkoi yhtäkkiä varsoa uudestaan.

– Näin toiset pienet kaviot ja ajattelin, että mitä ihmettä! Kokko kuvaa epäuskoaan.

Tamman kohdusta autettiin ulos toinen tammavarsa, joka oli hyvin pienikokoinen mutta kuitenkin elossa.

Hevosten ei anneta ehdoin tahdoin kantaa kaksosia, sillä kaksoistiineydet eivät tapaa päättyä hyvin. Tiamarigonda-tammaa tarkkailtiin tiineyden alkupuolella ultraäänellä sen varmistamiseksi, että sen kohdussa on vain yksi varsa.

Hevoset tutkitaan ultraäänellä noin 14–18 vuorokauden päästä siemennyksestä. Silloin tarkistetaan, ettei kohdussa ole useampia alkioita. Seuraava ultratarkastus on kuukauden päästä siemennyksestä, jolloin alkio ei ole vielä kovin iso. Tässä vaiheessa voi jäädä huomaamatta, että hevonen kantaa kahta varsan alkua.

Myöhemmin ultraäänestä ei näe kuin sen, että hevosen kohdussa ylipäätään on jotain.

– Varsan pieni koko kertoo siitä, että se on ollut äitinsä kohdussa pienessä tilassa. Olen silti ihan yllättynyt siitä, että molemmat varsat ovat mahtuneet tamman kohtuun.

Kaksosia ei osattu epäillä senkään vuoksi, että tamma kantoi varsoja täydet päivät. Yleensä hevonen varsoo etuajassa, mikäli se kantaa kaksosia.

Syntymänsä jälkeen Mini oli niin pieni, että se mahtui esimerkiksi kulkemaan äitinsä mahan ali vaivatta. Syntyessään Mini painoi vain 30 kiloa. Normaalipaino vastasyntyneelle varsalle on noin 50 kiloa.

Vaikka Mini voi pienikokoisuudestaan huolimatta hyvin, ei sen elämä ole ollut helppoa.

Tiamarigonda-tamma sairastui varsomisen jälkeen.

– Tamma oli jo 19-vuotias, ja kaksoistiineys oli ollut sille raskas. Sen eteen tehtiin kaikki voitava, mutta lopulta se oli pakko lopettaa.

– Olimme niin lähellä sitä, että kaikki kolme olisivat selvinneet varsomisesta hengissä. Toisaalta olen nyt onnellinen siitä, että edes yksi varsa on elossa.

Synnytyksessä varsan kuolema on emon kuolemaa todennäköisempi. Hevonen on kaikista kotieläimistä paras synnyttäjä. Mikäli ongelmia kuitenkin ilmenee, ne voivat olla vakavia.

Mini jäi äitinsä kuoleman myötä orvoksi. Sille oli alettava etsiä keinoemoa.

– Olen auttanut varmaan 50 varsaa tähän maailmaan, enkä ole koskaan ennen ollut tällaisessa tilanteessa.

Keinoemoksi sopii tamma, joka on itse menettänyt oman varsansa. Myös varsomattomasta tammasta voi saada orpovarsalle keinoemon hormonilääkityksen avulla.

– Keinoemo on tärkeä etenkin sen vuoksi, että hevosen ei kuulu olla yksin. Tamma opettaa varsalle, miten kuuluu olla hevonen.

Vaikka ihminenkin voi auttaa varsaa sen elämässä, ihminen ei voi olla sen äiti.

– Hevosen kiintyminen ihmiseen ei tunnu ongelmalta silloin, kun kyseessä on pieni varsa. Tilanne on kuitenkin erilainen, kun hevonen kasvaa 500-kiloiseksi aikuiseksi.

Ensimmäinen keinoemo löytyi tuttavapiirin avulla. Emoehdokas ja varsa tutustutettiin toisiinsa Viikin hevossairaalassa. Lopulta tamma ei kuitenkaan ollut orpovarsasta kiinnostunut, joten Minille piti löytää uusi keinoemo.

Kuin ihmeen kaupalla sopiva äiti varsalle löytyi Kontiolahdelta Kokolle entuudestaan tuntemattomalta ihmiseltä. Varsansa menettänyt suomenhevostamma kuljetettiin pitkän matkan kautta Saloon Kulta-ahon tilalle.

– On kyllä oltava todella kiitollinen ihmiselle, joka antaa oman tammansa kaltaiselleni ventovieraalle ihmiselle puolen vuoden ajaksi, hän kiittelee.

Koska Mini oli niin erityisen pieni, oli keinoemo saatava juuri Saloon, eikä varsaa voitu lähettää emon luokse.

Kontiolahdelta Kulta-ahon ratsutilalle tuotu Nakki-tamma ja Mini löysivät kaikkien onneksi yhteisen sävelen.

– Mini oli selvästi onnellinen, kun se pääsi juomaan äidin maitoa tammasta. Aiemmin se oli opetettu juomaan maitoa kulhosta.

Kaikki vaikeudet eivät olleet vieläkään ohi, kun Nakki yhtäkkiä sairastui.

– Nakki jouduttiin viemään Viikkiin, koska sille tuli kaviokuume. Samalla Mini lähti mukaan, koska hevosia ei haluttu erottaa toisistaan.

Viikki on ainoa paikka Suomessa, jossa hevoset saavat tehohoitoa ympäri vuorokauden. Salosta Helsinkiin pääsee onneksi nopeasti, mutta Kontiolahdesta ei voi sanoa samaa. Oli Nakin kannalta onnekasta, että se oli sairastuessaan juuri Salossa.

Viikon tarkkailun jälkeen emo ja varsa pääsivät palaamaan takaisin kotiin, jossa ne ovat tälläkin hetkellä.

– Ne pitävät toisistaan, ja niille on kehittynyt aivan normaali äiti–tytär-suhde, Kokko kertoo.

Parivaljakkoa ei tarvitse enää vahtia yötä päivää, vaan ne pärjäävät keskenään karsinassa.

Tilanteen rauhoittumisen myötä Kokkokin on voinut hengähtää, kun hänen ei tarvitse enää vahtia hevosia yötä päivää.

– Yhdessä vaiheessa nukuin itse tallissa, sillä jonkun oli herättävä parin tunnin välein lypsämään keinoemoa ja ruokkimaan Miniä, Kokko kuvaa.

Nyt reilun kuukauden ikäinen varsa on edelleen ikätovereitaan pienempi. Vielä ei tiedetä, kasvaako Mini aikuisenakaan normaaleihin mittoihin vai jääkö se tavallista pienempikokoiseksi. Joka tapauksessa varsalla pitäisi olla edessään normaali ja terve elämä. Urheilu-urankin pitäisi olla mahdollinen.

– Kallista touhuahan tämä on, mutta ei minulla ollut sydäntä olla huolehtimatta hänestä.