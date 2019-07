Ministeriö: Al-Holin leirillä olevien lasten tuominen ilman äitien lupaa ei onnistu ilman paikallisia viranomaisia

Syyrian al-Holin leiriltä ei voida helposti tuoda lapsia Suomeen ilman heidän äitejään, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö, ylijohtaja Tuija Kumpulainen STT:lle.

Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) on erityisenä haasteena pidetty sitä, että paikan päällä ei ole selkeää viranomaistahoa vastassa.

– Sisä- ja ulkoministeriö varmaan tietävät, mutta ainakaan minä en ole hahmottanut, kenen kanssa neuvotellaan, kertoo Kumpulainen.

Tämä tekee Kumpulaisen mukaan esimerkiksi lasten huostaanotosta vaikeata, ellei jopa mahdotonta. Virallisia teitä ei lapsia voi äideiltä ilman heidän suostumustaan helposti viedä, koska se vaatisi lastensuojelullisia toimenpiteitä.

– Se on niihin oloihin arvioitu, että siihen saakka ei päästä. Siellä ei ole edes sitä toimivaa viranomaista, jonka kanssa huostaanotosta keskusteltaisiin, Kumpulainen kertoo.

– Muualla maailmassa keskusteltaisiin kohdemaan kanssa. Meillä on kaikenlaisia erinäisiä tilanteita, joissa siirretään lapsia maasta toiseen. Mutta tässä ei ole sitä yhteistyökumppania, Kumpulainen avaa järjestelyn ongelmallisuutta.

Selvitykset leiriläisten kohtalosta jatkuvat

Viime torstain kyselytunnilla pääministeri Antti Rinne (sd.) kertoi, ettei Suomella ole suunnitelmia evakuoida kansalaisiaan Syyrian al-Hol-leiriltä tai tarjota heille konsulinkyytejä kotiin. Vaikka asia tuntui jäävän ilmaan, ei selvitys ole nähtävästi kuitenkaan tyssännyt tähän lausuntoon.

– Ministerit toivat kyselytunnilla esiin, että vaikka kotiuttamistoimet leiriltä eivät tällä hetkellä ole mahdollisia, selvitystoimia ja yhteydenpitoa muihin maihin jatketaan. Erityisesti lasten edun toteutumista pidetään selvitystyössä tärkeänä, ulkoministeriön konsuliasioiden yksikön päällikkö Antti Putkonen kertoo STT:lle sähköpostissa.

– Monessa Euroopan maassa käydään asiasta samansuuntaista keskustelua kuin Suomessa, Putkonen jatkaa.

Sitä, miten asian selvittelyä käytännössä tehdään, ei ole juuri ministeriöistä avattu.

Ministeriö on valmiina, vaikka leiriltä tultaisiin huomenna

Sosiaali- ja terveysministeriö on selvittänyt laajalti tilanteen oikeusperustaa sekä lastensuojelua ja sen toimintamahdollisuuksia ulkomailla. Ministeriö on tuonut selvityksen aikana esille lasten oikeuksia, esimerkiksi perhekäsitettä ja lapsen oikeutta perheeseen.

– Lähinnä on haettu lainpykäliä esille siitä, mikä on laillista ja laitonta, ja mikä suotavaa. Lisäksi on mietitty sitä mahdollista siirtorealismia, Kumpulainen kertoo.

Käytännössä sosiaali- ja terveydenhuollon mahdollisuudet alkavat kuitenkin vasta siitä, kun leirillä olevat ovat Suomen maaperällä.

– Tässä tilanteessa, kun he ovat niin epäselvässä paikassa, reaalitoiminta alkaa siitä, kun heidät tuodaan Suomeen. Yksittäin tai ryhmänä, Kumpulainen toteaa.

Ministeriö on selvityksissään yrittänyt varmistua siitä, mikä on leirillä olijoiden henkilökohtainen terveydentila, tartuttavuuden aste ja välittömien terveydenhuollon toimenpiteiden tarve.

– Jos tiedämme mistä oloista ihminen tulee, pystymme varsinkin terveydenhuollossa arvioimaan, mitä tutkimuksia tarvitaan ja mitä arvioita pitää tehdä, Kumpulainen kertoo.

Ministeriöllä on Kumpulaisen mukaan olemassa materiaali, jonka pohjalta voidaan järjestää tarvittavat toimenpiteet, jos ryhmä saapuisi Suomeen.

– Jos nyt tänään päätettäisiin, että huomenna heitä tuodaan, niin meillä on tavat toimia, Kumpulainen kertoo.

Saapumista Suomeen ei voi estää, jos leiri aukeaa

Siihen, miten leirillä olevien mahdollinen kotiuttaminen käytännössä tapahtuisi, ulkoministeriön Putkonen ei antanut suoraa vastausta. Sen sijaan hän kertoi viestissään, ettei ministeriö ota kantaa asian yksityiskohtiin.

Tilanne ei ole tarjonnut hallituksen mukaan mahdollisuutta siihen, että kotiuttamistoimia voitaisiin aloittaa.

STM:n Kumpulaisen mukaan tilanne olisi kuitenkin täysin erilainen, jos tulijat pääsisivät itse leiriltä Suomeen. Myös tässä tilanteessa pitäisi terveydenhuollon pystyä arvioimaan tulijat riippumatta siitä, miten he maahan saapuvat.

– Minulla on sellainen käsitys, että sieltä ei voi lähteä vapaasti. Mutta jos he voisivat ja leiri avaisi ovensa, niin siinä tilanteessahan Suomen kansalaisilla on oikeus tulla takaisin Suomeen. Sitä ei voi estää, Kumpulainen toteaa.

